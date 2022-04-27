盤前掃描｜4/27財經重點一把抓

本日重要投資情報：

（1）外資狂賣 台股翻多時間曝 聚焦「它」

（2）搶升息財 壽險20兆上陣 金融大軍迎財神

（3）上海封控！零件斷炊！國產車廠被迫停工

（4）大逃殺！道瓊崩逾800點 台積ADR挫3.61％



工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。



上海封控！零件斷炊！國產車廠被迫停工

上海疫情嚴峻，這把火燒向汽車供應鏈！因上海防疫封控海陸運停擺，台灣國產車廠進口零件供應斷鏈，在零件斷炊下，車商生產線被迫減產停工！據悉，包括福特六和等車廠本周緊急排休…閱讀全文

大逃殺！道瓊崩逾800點 台積ADR挫3.61％

聯準會升息預期、全球經濟復甦逆風擔憂、中國上海疫情未解北京淪陷、俄羅斯警告核戰風險，利空籠罩投資市場，VIX恐慌指數飆升24.06％，美國10年期公債殖利率回落至2.728％，美股四大指數全面重挫…閱讀全文

外資狂賣 台股翻多時間曝 聚焦「它」

跟隨美股腳步，台股26日也上演跌深反彈，雖一度上漲逾百點，然16,700點關卡得而復失，甚至盤中翻黑，終場勉強收小紅漲23點，收在16,644點，成交量縮至2,610億元；外資賣壓成台股乏力元凶之一…閱讀全文

520行情加溫 四族群蠢動 12檔吸睛

台股歷經周一爆殺400點，市場信心尚未回穩，26日呈現量縮反彈格局。法人解讀，在升息趨勢之下，預料外資短期大舉回補機率不高，盤面仍由內資點火，隨520行情逐步加溫…閱讀全文

離岸風電國產化收割 16檔風生水起

台灣離岸風電產業在國產化政策推動下，水下基礎、葉片供應鏈進入收割期，離岸風場也陸續宣布風機運轉，包括永冠-KY（1589）、上緯投控（3708）等16檔離岸風電概念股笑開懷…閱讀全文

搶升息財 壽險20兆上陣 金融大軍迎財神

搶升息財，壽險業加快海外投資腳步。保險局26日公布3月最新統計，壽險海外投資到3月底首度突破新台幣20兆元大關，單月增加海外投資部位逾3千億元，海外投資占壽險資金部位已達67％…閱讀全文

聯電打進豐田、速霸陸供應鏈

晶圓代工大廠聯電25日宣布與車用電子大廠日本電裝（DENSO）策略合作，DENSO將委由聯電日本12吋廠USJC（Fab 12M）生產車用絕緣閘雙極電晶體（IGBT）…閱讀全文

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