4月26日一分鐘強弱勢股
4月26日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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大將(1453)
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10.00
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營建族群成資金避風港，多方追價意願強烈，股價沿五日線上攻
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大略-KY(4804)
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10.00
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陸上海酒店被當地政府徵用為防疫旅館，帶動住房率提升
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永冠-KY(1589)
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9.98
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離岸風電國產化題材加持，股價帶量突破前高，外資翻多買超
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潤泰全(2915)
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9.95
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沾光集團股潤泰新大方配息，多方買盤湧入，KD指標向上
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台嘉碩(3221)
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9.94
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旗下嘉碩生醫獲兩項輸入許可，將進口80萬劑快篩產品
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裕國(8905)
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9.93
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本土確診、隔離人數增，帶動低溫倉儲需求，多方重啟攻勢
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永崴投控(3712)
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9.92
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買盤力挺風電概念股，股價帶量收復5、10日均線
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綠電(8440)
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9.88
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原物料市場景氣可望維持高檔，多方資金進駐，重返80元整數大關
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潤泰新(9945)
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9.88
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大手筆配發7元股利，超乎市場預期，搶息買盤湧入，開盤強鎖漲停
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上緯投控(3708)
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9.85
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土洋法人同步作多，離岸風電國產化利多點火，股價創近一年新高
製表：陳昱光
4月26日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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聯德控股-KY(4912)
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10.00
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陸防疫停工衝擊，調節賣壓湧現，股價一路向下破底
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毛寶(1732)
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9.93
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防疫概念股漲多回檔，外資終結連兩日買超，跌落月線關卡
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全宇生技-KY(4148)
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9.88
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資金撤出生技族群，股價連三日收黑，失守80元整數關卡
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雃博(4106)
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9.74
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高檔調節賣壓未歇，KD指標下彎，外資逆勢買超
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宅配通(2642)
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9.24
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居家時間縮短，短打資金下車，股價衝高後跌落短、中期均線
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恆大(1325)
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8.98
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政策逐步邁向解封，防疫概念股遭拋售，下檔面臨40元保衛戰
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台榮(1220)
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8.85
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原物料成本漲價壓力浮現，高檔減碼力道延續，KD指標向下
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生華科(6492)
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8.70
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短線急拉湧現獲利調節潮，同步失守月、季線，股價苦吞連三黑
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矽力-KY(6415)
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8.41
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股王補跌力道沉重，一度打落跌停價位，外資、投信法人偏空操作
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健策(3653)
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8.38
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投信賣超力道加重，帶量長黑摜破年線，回測前波低點支撐
製表：陳昱光
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