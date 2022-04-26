4月26日一分鐘強弱勢股

4月26日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

大將(1453)

10.00

營建族群成資金避風港，多方追價意願強烈，股價沿五日線上攻

大略-KY(4804)

10.00

陸上海酒店被當地政府徵用為防疫旅館，帶動住房率提升

永冠-KY(1589)

9.98

離岸風電國產化題材加持，股價帶量突破前高，外資翻多買超

潤泰全(2915)

9.95

沾光集團股潤泰新大方配息，多方買盤湧入，KD指標向上

台嘉碩(3221)

9.94

旗下嘉碩生醫獲兩項輸入許可，將進口80萬劑快篩產品

裕國(8905)

9.93

本土確診、隔離人數增，帶動低溫倉儲需求，多方重啟攻勢

永崴投控(3712)

9.92

買盤力挺風電概念股，股價帶量收復5、10日均線

綠電(8440)

9.88

原物料市場景氣可望維持高檔，多方資金進駐，重返80元整數大關

潤泰新(9945)

9.88

大手筆配發7元股利，超乎市場預期，搶息買盤湧入，開盤強鎖漲停

上緯投控(3708)

9.85

土洋法人同步作多，離岸風電國產化利多點火，股價創近一年新高

製表：陳昱光

4月26日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

聯德控股-KY(4912)

10.00

陸防疫停工衝擊，調節賣壓湧現，股價一路向下破底

毛寶(1732)

9.93

防疫概念股漲多回檔，外資終結連兩日買超，跌落月線關卡

全宇生技-KY(4148)

9.88

資金撤出生技族群，股價連三日收黑，失守80元整數關卡

雃博(4106)

9.74

高檔調節賣壓未歇，KD指標下彎，外資逆勢買超

宅配通(2642)

9.24

居家時間縮短，短打資金下車，股價衝高後跌落短、中期均線

恆大(1325)

8.98

政策逐步邁向解封，防疫概念股遭拋售，下檔面臨40元保衛戰

台榮(1220)

8.85

原物料成本漲價壓力浮現，高檔減碼力道延續，KD指標向下

生華科(6492)

8.70

短線急拉湧現獲利調節潮，同步失守月、季線，股價苦吞連三黑

矽力-KY(6415)

8.41

股王補跌力道沉重，一度打落跌停價位，外資、投信法人偏空操作

健策(3653)

8.38

投信賣超力道加重，帶量長黑摜破年線，回測前波低點支撐


製表：陳昱光

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組