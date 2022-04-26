鋼鐵生技滅火 潤泰大軍衝前鋒 17檔漲停

台股今（26日）加權股價指數收盤報16,644.79點，漲23.89點，漲幅0.14％，成交量為2,540.64億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計大將、永冠-KY、大略-KY、哲固等17檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以百貨、其他電子類股波動最大，分別上漲1.97％、1.74％，鋼鐵、生技類股跌幅明顯，下跌1.74％、1.63％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有11檔，前10名皆觸及漲停，依序為大將（1453）、永冠-KY（1589）、潤泰全（2915）、正峰（1538）、永崴投控（3712）、中福（1435）、潤泰新（9945）、上緯投控（3708）、無敵（8201）、尼得科超眾（6230）。

上市股今跌幅超過7％的有15檔，前10名有觸及跌停的聯德控股-KY（4912）、毛寶（1732）、大統新創（1470），其餘為全宇生技-KY（4148）、雃博（4106）、宅配通（2642）、恆大（1325）、台榮（1220）、矽力-KY（6415）、健策（3653）。

上市成交量前10名個股依序為長榮航（2618）、華航（2610）、華新（1605）、群創（3481）、友達（2409）、元晶（6443）、中鋼（2002）、新光金（2888）、大亞（1609）、開發金（2883）。

上櫃有11檔6％以上漲幅，漲幅前7名觸及漲停，有大略-KY（4804）、哲固（3434）、台嘉碩（3221）、裕國（8905）、綠電（8440）、創威（6530）、安瑞-KY（3664），其餘為天蔥（2740）、燦星旅（2719）、精星（8183）。

今日上櫃有13檔股票有8％以上跌幅，跌幅前10名有立康 (6242)、鑫聯大投控 (3709)、南璋 (4712)、勝昱 (4304)、樂斯科 (6662)，5檔觸及跌停，其餘為綠河-KY (8444)、商之器 (8409)、寶碩 (5210)、生華科 (6492)、天品 (6199)。

上櫃成交量前10名個股依序為榮剛（5009）、瑞基（4171）、精剛（1584）、創惟（6104）、惠光（6508）、元太（8069）、優盛（4121）、精星（8183）、裕國（8905、合晶（6182）。

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