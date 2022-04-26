4/26上、市櫃企業新聞快報

今（4/26）日上、市櫃企業新聞快報：

1.國巨集團成員凱美公布董事被提名人名單，其中同欣電總經理兼執行長呂紹萍，以寰泰有限公司法人代表獲提名候選。

法人指出，呂紹萍在電子零組件產業經驗資歷深厚，綜觀產業經驗，凱美欲借重呂紹萍長才，串聯零組件上下游供應鏈。

2.金管會證期局表示，核准第一金投信申報募集開放式指數股票型「第一金太空衛星ETF證券投資信託基金」，總面額新台幣195億元，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

3.工控記憶體品牌Apacer宇瞻(8271)投入DDR5技術研發有成，率先推出JEDEC Raw Card Revision 1.0量產版本DDR5 UDIMM、SODIMM、RDIMM、ECC UDIMM與ECC SODIMM工業級記憶體，成為首家具備DDR5量產版製造能力的記憶體模組廠商；未來可望拉大與競爭者差距，加速DDR5工控應用落地，持續助力AIoT、伺服器、資料中心與高效能運算(HPC)等高階應用導入。

4.漢翔(2634)在民用及國防的業務推升下，今年起營運有望起飛，但由於國內半導體高薪搶人吸金效應，人才招募不易，漢翔多管齊下，除了董事長胡開宏當選航太公會理事長後，建議設立人力資源委員會，與國內航太相關系所大學建立產學合作，另外，漢翔內部亦成立「創新研發中心」推動數位轉型計畫，培育更高階航太人才。

5.面板驅動暨觸控晶片廠敦泰第1季歸屬母公司淨利新台幣7.29億元，創5季來新低，每股純益3.57元。

6.疫情衝擊母親節檔期，王品集團重啟外帶攻勢，宣布即日起至5月底止，聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮、尬鍋台式潮鍋4大品牌推出33款鍋物外帶88折，讓媽在家尬一波強強滾的美味，與家人暖心暢饗，輕鬆上桌吃王品。