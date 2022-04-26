4/26盤中熱門焦點股

今（4/26）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）2023客運接棒 法人喊買長榮航

本土法人出具報告指出，今年由於貨運運價維持高檔，長榮航(2618)機隊運能年增2成可望受惠，在各國邊境解封後，2023年客運供需將嚴重失衡，迎來報復性反彈，給予長榮航買進評等，目標價47元。

報告指出，美國PMI維持高檔，整體貨運需求呈現小幅正成長，長榮航去年第四季加入 777F貨機3架，預估運量將年增21％，推升今年貨運營收。2023年貨運估計因國際班機增加、國航市占回落，運量年減4％，全年運價下跌，但仍維持高於疫情前水準。

雖然本土疫情爆發，但各國邊境解封需求將大增，法人預期今年第四季客運將有較明顯成長，今年客運量回到2019年2成水準。2023年報復性旅遊可期、遠程航線需求恢復，供給面班次恢復仍需時間，客運供需失衡下，推升客運票價，可用客運單位收益年增翻倍，帶動2023年客運營收顯著成長。而估計油價高峰落於今年第一季，用油成本壓力漸緩，提升整體獲利。

法人預期今明兩年獲利有望來到歷史高檔附近，給予買進評等，以每股淨值18.61元估算，目標價47元。（時報資訊 莊丙農）

（2）派利好失望 寶雅殺一波

寶雅(5904)第1季稅後盈餘為5.05億元，年減16.73%，每股盈餘為5.01元，公司董事會決議去年每股配發11.1元股利，寶雅表示，公司將持續展店，並加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，今天早盤股價開低殺低。

寶雅今年第1季合併營收為47.13億元，年減0.18%，營業毛利為20.29億元，毛利率保持平穩為43.05%，營業利益為6.49億元，營業利益率13.77%，單季稅後盈餘5.05億元，年減16.73%，每股盈餘5.01元。

考量未來業務發展需要，寶雅董事會也決議去年每股配發11.1元股利，包括現金股息11元及0.1元股票股利。

截至3月底為止，全國共有291間寶雅、36間寶家。

寶雅國際表示，公司將持續展店，並加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。（時報資訊 張漢綺）

（3）盤中熱門焦點股：

1.世紀鋼(9958)：風電題材熱，昨三大法人合計買超2046張，盤初放量強漲逾7%，衝1378元波段新高。

2.潤泰全(2915)：沾光潤泰新股利豐厚題材，股價跳空漲停，飛過5日線、季線、月線。。

3.裕國(8905)：居隔人數攀升，低溫倉儲搭上防疫短線行情，早盤觸及漲停、躍上5日線。

4.大亞(1609)：擬派利0.95元，Q1、Q2營運有望相當於去年Q4；綠能事業正向發展，早盤一度大漲逾8%，企圖站回30元。

5.潤泰新(9945)：去年獲利亮眼，擬派利7元歷年最大手筆，今早吸引買盤進駐，股價跳空漲停。

6.上緯投控(3708)：綠能題材不敗，獲投信連五買相挺，晨盤急拉衝漲停，攻上近1年高點。

7.台嘉碩(3221)：子公司嘉碩生醫快篩產品入列國家隊，晨盤急攻漲停慶賀，一舉收復月季線。

8.台積電(2330)：昨投信相挺買超703張，加上昨夜ADR彈升0.59%，盤初股價開高在550元，增添台股士氣。

9.統一超(2912)：去年每股純益8.52元，創2015年來獲利新低，惟投信連日買超，盤初股價仍持平，堅守5日線。

10.車王電(1533)：電巴題材護體+下方月線有撐，盤初彈升約3%。

11.嘉澤(3533)：低檔有買盤，昨日留下影線，今早隨大盤反彈，重返700元勁揚逾1.5%。

12.志超(8213)：擬配息5元，殖利率超過10%傲視PCB股，避險資金湧進，攻高3.5%。

13.貿聯-KY(3665)：車用業務後市有看頭，外資昨日加碼近400張，今早快步攻回10日線。

14.福懋油(1225)：農糧概念股題材支持股價低檔有撐，拚回60元之上。

15.太設(2506)：處分台北市大安區不動產吃補，開盤後觸及漲停、叩關票面。

16.同致(3552)：外資昨日逆勢買超337張，150元上方有守，早盤大步向上奪回160元關卡。

17.長榮(2603)：投信持續買超，今年獲利續看漲，股價隨台股開高，盤中漲近1%。

18.華航(2610)：貨運持續看好，但外資近期轉賣，股價開高後翻黑。

19.盛群(6202)：第1季每股稅後盈餘2.27元，寫下同期新高，展望第二季穩定，今年仍審慎樂觀，股價開漲逾1%。

20.力旺(3529)：第1季淨利刷新高，每股純益4.91元，但股價開高後翻黑跌逾1.5%。

21.敦泰(3545)：預計每股配發15.71元現金股利，殖利率約為13%，股價開高漲近3%。

22.聯發科(2454)：27日將召開第一季線上說明會，外資續賣超，股價開低走低創波段新低825元。

23.中興電(1513)：氫能市場有斬獲及風電題材加持，早盤漲逾4%，一舉拿回短均及月線。

24.華南金(2880)：擬派利1.12元優於近年水準，激勵早盤漲近2%、收復5日線及季線。

25.宇智(6470)：搶攻網通大基建，近期獲外資偏多操作，延續昨日強攻漲停態勢，早盤續衝高6%，攻上60元波段高。

26.元晶(6443)：訂單看到第三季底+有望取得特斯拉儲能訂單，營運潛力十足，晨盤勁揚2.5%，力返五日線。

27.友達(2409)：Q1獲利51.6億、季減逾50％，每股盈餘0.54元，昨遭三大法人聯手賣超1.5萬張，晨盤賣壓不輕翻黑下挫約2.5%。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）殖利率逾12％ 敦泰逢低有買氣

驅動IC廠敦泰（3545）股利政策出爐，預計每股將配發15.71元現金股利，配發率達52％，吸引逢低布局買氣大有人在。該股周二（4/26）開高之後，多在高檔行進間趨堅整理，迄上午9：23的市價暫報121.5元，上漲2.53%，表現不錯，股息殖利率約12.9%。

此外，敦泰同步公告第一季財報，單季歸屬母公司淨利為7.29億元，獲利表現低於2021年同期，以及2021年第四季水準，每股淨利3.57元。

敦泰25日公告股利政策，預計每股將配發15.71元現金股利，以2021年全年的每股淨利30.23元計算，配發率大約達52％，由於該公司董事長胡正大在2022年初則對外承諾本次配發現金股利將會超越五成水準，在股利政策出爐後，不僅達到原先承諾水準，更超越原先預期表現。

法人指出，驅動IC市場在2021年全面掀起漲價循環潮，加上整合觸控暨驅動IC（IDC）需求相當暢旺，使敦泰主攻的IDC市場價格大幅攀升，同步讓敦泰出貨及營收連帶大幅成長，使敦泰2021年獲利一口賺進超過三個股本，並寫下歷史同期新高。

不過，進入2022年之後，由於智慧型手機市場需求開始逐步放緩，加上高階機種開始大幅採用AMOLED，在雙重因素影響之下，使得IDC需求放緩，產品單價也面臨鬆動格局。

供應鏈更指出，驅動IC廠在晶圓代工廠投片的IDC需求開始縮手，並轉進AMOLED驅動IC投片量產，使IDC在2022年第二季價格最高下跌雙位數水準，且當前又面臨中國大陸封城使得智慧型手機買氣下降，驅動IC廠普遍對下半年的IDC出貨量抱持觀望態度。

敦泰2022年第一季合併營收為38.93億元、相較2021年同期減少10.5％，歸屬母公司淨利7.29億元，相較2021年同期下滑13.8％，每股淨利3.57元，表現亦低於去年首季的4.24元。

敦泰將於26日舉行季度法人說明會，屆時將可望由胡正大親自主持，並釋出未來營運展望，預期法人將會關心驅動IC後續市況，以及中國大陸封城是否會對驅動IC需求造成影響，以及敦泰在車用布局進展概況。（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

（5）股利大方送 潤泰集團3大將攻頂

潤泰集團今日銳不可擋，潤泰新(9945)大方發股利，今日開盤跳空鎖漲停後登高一呼，潤泰材(8463)、潤泰全(2915)早盤全數衝上漲停板鎖住，潤弘(2597)及日友(8341)漲幅在1~2%不等。

潤泰新2021年稅後純益162.43億元，為歷史次高紀錄，每股純益7.98元，決議每股擬配息2元及配股5元，今日股價跳空鎖在漲停板74.5元，至10:15，買單有1.8萬張搶著要買住。2022年潤泰新可完工入帳新案包括潤泰峰盛、潤泰文樺、潤泰鼎峰等個案，其中除潤泰峰盛，其餘已全數完銷，今年營運樂觀看待。

風力發電成為今日盤面的人氣焦點，潤泰材挾著離岸風電水下基樁合格業者，股價也鎖在漲停板29.95元。潤泰材成功開發的離岸風力發電基座水下灌漿材ShifuGrout U799，取得DNV(立恩威國際驗證公司)認證，同時風力發電相關產品HDD套管內灌注導熱泥漿與陸上風機基座灌漿料等亦已開發完成，也已經成功拿下訂單，為營運展開貢獻。

日友首季在台灣與北京醫療廢棄物嫁動率提升帶動下，營收及獲利可望聯袂揚升，展望第2季，山西運城可望在5月加入營運，將為業績注入新的動能，2022年受惠台灣醫療廢棄物嫁動率提升、北京醫療廢棄物處理量增加、山西運城開始投入營運等挹注，法人預期，全年度獲利將恢復成長動能。（時報資訊 郭鴻慧）

（6）油價跌 需求俏 台塑、台聚等塑化股臉色佳

大陸疫情持續延燒，市場憂慮需求減緩，使得原油價格最新跌破百元美金大關，有鑑於近期國際多空紛擾，塑化行情呈現區間震盪整理格局，分析師就看好，相對石化上游原料漲勢趨緩下，EVA、PVC、ABS及PS利差相對勝出，相關個股可以留意台塑（1301）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台聚（1304）等。

市場擔憂大陸疫情短期難解，將對全球原油需求造成壓力，昨（25）日西德州原油期貨跌破每桶100美元關卡，倫敦布蘭特近月期油報約103美元，兩者均創4月12日以來新低。

上周五大泛用樹脂報價呈現持平到下跌格局，PVC挫低3.6％、至1,340美元，表現最為疲軟，LLDPE下跌1.6％，LDPE滑落0.65％，至於HDPE、PP、PS及ABS全數持平，EVA也持平在2850美元，走勢相對穩健。此外，上周中間原料則是跌多漲少，EDC挫低2.86％，VCM滑落3.1％較弱，2-EH上漲0.57％，DOP及PA持平，化纖原料的AN及CPL也都持平。

近期塑化產品報價普遍回檔，反映油價修正的利空所致，加上大陸疫情惡化，封城管控更趨嚴格，下游開工狀況滑落，打壓需求，整體而言報價走勢不如預期，短期間表現受壓抑。第二季亞洲仍有有10家輕油裂解廠進行歲修，下游產品也配合歲修或減產，供給減少，而烏俄戰爭，歐美對俄羅斯制裁，歐洲石化廠商上游原料成本大漲，生產端不確定性高，下游廠商買盤也轉向亞洲市場，有助於化解供需寬鬆擔憂。

分析師表示，目前持續看好PVC及EVA兩個產品線，上周PVC價格滑落，主要是大陸疫情惡化，削弱需求拖累所致，不過大陸已經慢慢有解封聲浪出來，加上印度及東南亞PVC需求延續強勁，而日本Taiyo及信越均於第二季規劃歲修，PVC產量損失，供需依舊穩健，有利維繫PVC價格，至於太陽能安裝需求再起，鞋材廠開工率提高，提振EVA需求，且第二季揚子石化10萬噸產能進行歲修，供需偏緊，提振EVA報價，相關個股可以留意台塑、華夏、亞聚、台聚等。（時報資訊 王逸芯）

（7）外資續唱衰TDDI Q2 重申減碼聯詠

美系外資針對驅動IC出具最新研究報告，認為整體經濟環境仍存在風險，終端市場中NB、電視等也持續疲軟，預計TDDI價格在第二季價格跌幅恐擴大至5~15%，故重申聯詠(3034)「減碼」評等，目標價313元。

美系外資表示，有鑑於宏觀經濟不確定性及通貨膨脹風險持續存在，發現4月的終端市場需求持續減弱，且筆記型電腦DDI出貨量在今年恐會出現雙位數的年下滑，主要是因為Windows筆記型電腦需求疲軟，另外，也預估第二季電視出貨量也將轉弱，訂單可能減少10%左右，此也將引發電視面板的價格走軟。

至於AMOLED DDI，美系外資表示，第二季OEM廠並沒有降價跡象，但大陸的售後市場已出現價格侵蝕，高階智慧手機需求相當疲軟，預計TDDI價格在第二季在二級供應商的砍價下，DDI價格將季下滑5~15%，較原先預估季下滑5~10%跌幅擴大，除此之外，LDDI定價在第二季至今保持穩定，不過電視和筆記型電腦需求疲軟，第二季下修的空間不排除會更大。

綜合上述對驅動IC產業的預估，美系外資重申聯詠「減碼」評等，目標價313元。（時報資訊 王逸芯）

（8）外資搶買 貿聯、信邦展歡顏

貿聯-KY（3665）、信邦（3023）3月營收同步攻頂，吸引外資買盤卡位，周二（4/26）該兩股臉色紅潤，表現不錯，迄上午11：41，貿聯-KY漲幅2.68%，信邦上漲0.2%。

貿聯-KY公布3月營收43.64億元，再創歷史新高，月增7.3％，較去年同期成長100.35％。首季營收116.45億元，改寫單季高峰，年增89.85％。

法人分析，儘管中國大陸實施疫情控管，造成深圳、常州廠區生產零星中斷及物料短缺，但貿聯-KY在工業用、車用、資訊數據、電器等表現相當穩定。

此外，特斯拉柏林廠將成為繼上海廠之後的第二個海外生產據點，規劃年產能將達50萬輛。市場認為，柏林廠建立將對2022年銷量產生正面助益，且具有節省成本及提升生產效率等優勢，有助貿聯-KY等相關供應鏈業績表現。在產品組合改善將帶動毛利率走升之下，貿聯-KY今年營收將高雙位數成長，獲利有挑戰兩股本機會。

信邦受惠汽車、綠能、工業應用、通訊及電子周邊等產業需求強勁，帶動3月營收衝上24.53億元，月增14.9％、年增14.75％，首季營收69.41億元，較去年同期成長15.86％，雙創歷史新高紀錄。

信邦首季為傳統淡季、工作天數較少，不過，公司因抓準客戶需求，提前在去年第四季預先生產，使得營收表現淡季不淡，逆勢改寫新高。

展望後市，法人看好，信邦「MAGIC」五大產業皆處穩定向上階段，預期各產業需求逐漸升溫。且受惠美國能源政策及電動車成長趨勢，綠能、車用業務動能持續看增，營收、毛利率可望逐季成長。(工商時報 陳昱光；工商時報 數位編輯）

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