外資坑殺散戶查無不法 許璋瑤：會再查

外資「兩面手法」，被質疑坑殺散戶？金管會調查報告指出，調查的十家外資券商多表示，是機構投資人客戶基於市場波動及布局而賣超台積電，且是自身決策，非必然依其報告建議操作。

在金管會調查報告出爐之際，25日適逢立法院財委會巡視證交所，多位出席委員對報告內容不滿意，證交所董事長許璋瑤承諾會再查，面對台股狂潟逾400點，也對投資人信心喊話，表示今年到4月7日止，投資台股十大外資中，仍有四家買超，有一家外資更買超419億元，第二高也買超逾百億元，賣超最多的外資僅70多億元。

金管會報告指出，有十家外資券商在2021年12月到2022年3月間，共出具台積電研究報告45份，其中報告基本假設或引用資料有重大變動者有九家，十家中有二家外資有自營部位，但金管會清查期間並沒有賣超台積電情事。

由於這些外資券商經紀部門亦被動接受客戶委託，因此外界看起來一面出報告看好台積電，同時又賣超台積電。金管會報告亦還外資「清白」，即無坑殺投資人的情況。

金管會對此情況將研究三點「精進」管理方式，一是加強對外揭露資訊說明，即券商買賣券日報表，揭露券商自營部位及經紀客戶部位的個股買賣資訊，以讓外界了解到底是券商自己的部位，還是客戶委託下單。

二是強化對投資人教育宣導，即券商研究報告的特性及使用限制，並要注意公開資訊觀測站的澄清專區，以理性看待及合理使用媒體轉載外資報告的資訊。

三是提醒媒體引用外資報告時，要平衡報導外資研究報告的假設與風險，並督促券商在媒體報導其研究報告時，要辦理資訊澄清，提醒投資人使用研究報告應注意事項與限制。

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