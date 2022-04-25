官股再護盤 單日逾百億

美股因聯準會（Fed）激進式升息態度衝擊，全線走跌，台股25日受到波及，終場大跌404點，創去年10月中旬以來新低；惟官股鎖定台積電等產業龍頭股出手護盤，單日再買超102.24億元。



台股面臨內外利空夾擊，除Fed鷹派言論引發市場不安情緒蔓延，本土單日確診人數也連二日突破5千例，加上本周迎來美國科技巨擘財報與五一勞動節假期，連假過後緊接聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議，不確定因素眾多，市場信心低迷。



儘管國安基金官員24日對台股信心喊話，強調台股殖利率等基本面優異，且台灣通膨未比美國嚴重，但顯然面對外資25日大規模提款427.97億元成效不彰。反觀官股券商持續逢低加碼，今年以來九度單日買超逾百億元，累計4月與今年以來，分別買超達529.56億元及1,849.91億元，已超越去年全年的1,539.89億元新高紀錄。



官股券商4月以來買超前十大個股依序為：台積電、聯發科、聯電、中鋼、欣興、鴻海、新唐、瑞昱、台郡及華碩，合計買超322.06億元，占整體買超金額逾六成，其中又以台積電的買超174.22億元高居榜首，其次為聯發科的404.46億元，然上述十檔個股4月以來，卻僅有中鋼未遭外資提款。



第一金投顧董事長陳奕光表示，5月3日除FOMC將召開利率會議外，大盤年線也將扣抵低檔，加上520行情，以及上市櫃公司今年將配發史上最大規模的現金股息，股東會與除權息旺季將是今年重點大戲，投資人可趁台股回檔過程，多加留意高殖利率、防疫及生技等族群。



國泰證期經理蔡明翰認為，俄烏戰火導致物價上揚，企業毛利承壓與Fed快速升息的雙重壓力下，類股全面下殺，不過，預料非電族群經過這幾天整理後，將快速止穩，當前操作持股比重不宜過高外，選股也以金融、原物料、航運、生技等非電族群為主。