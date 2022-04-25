台股狂殺逾400點… 張錫：5月將反彈

台股4月25日重挫404點，讓投資人嚇傻。日前才剛喊出「台股最壞情況已過」的國泰投信董事長張錫，仍維持看法不變，25日表示，升息是本波下跌主因，市場仍太恐慌及悲觀，5月5日美國聯準會升息後應該就會利空出盡，市場會明顯反彈，展望未來台股基本面仍佳，現在是逢低布局的好時點。



張錫表示，市場已預期美國5月會升2碼（1碼是0.25百分點）、6月再升3碼、7月再升2碼，而「通膨」又是升息的原因，所以回過頭來看通膨，國泰投信認為2022年3月會是通膨最高點、4月仍高但會逐步下來，6月後下來會更明顯，所以美國聯準會應該是5、6月各升2碼、7月升1碼，預估5月聯準會宣布升息後就會利空出盡，市場會明顯反彈。



國泰投信認為，升息反映經濟強健，能抵禦緊縮衝擊，統計1972年以來聯準會首次升息後的美股表現，市場短期三個月內會趨於整理（跌幅<5％）、中期反應景氣續行上漲、12個月後正報酬機率近九成、平均漲幅達6％。



至於大陸延長封城，雖使部分台廠續停工，但訂單僅延後並非取消，整體而言，對台灣企業生產活動影響有限，今年整體獲利預估水準再向上增長3.7％，半導體及電子零組件產業則分別預估成長22.4％及24.7％，大型權值股多數仍維持獲利上修，預計大陸防疫政策放鬆後，缺貨問題可望再度舒緩，帶動製造業景氣好轉。



張鍚表示，受俄烏戰爭影響，國際貨幣基金IMF近日大幅下調今年全球經濟成長，但台灣僅較去年10月時的估值下修0.1個百分點至3.2％。台灣3月外銷訂單與第一季外銷訂單金額皆創同期新高，表現淡季不淡，強勁的出口動能仍支撐台灣經濟成長。



目前台股預估本益比來到11.8倍，比2020年3月疫情爆發時的低點12.1倍還低，顯示台股仍具長線投資價值。張鍚表示，現階段選股上，基本面穩定會較題材與籌碼面更為重要，後續觀察外資賣壓是否減輕與新台幣能否止貶轉升。