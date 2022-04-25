提款台積 元凶抓到了 兩大主權基金曝光

抓到了！新加坡、挪威主權基金大舉提款護國神山台積電，近二年賣超最多為新加坡主權基金達10萬餘張。永豐投顧總經理李學詩認為，主權基金減碼並非看壞，關鍵是基於資產負債表，意圖降低風險，並建議長期分批布局「優質好公司」是抗通膨的最佳策略。

護國神山台積電今年基本面依舊強勁，總裁魏哲家喊出全年營收年增29％，然基本面與股價脫鉤，25日下跌11元，收547元，再創波段低點，投資人情緒低落，並認為外資玩兩手策略。

依台積電年報資料顯示，第三～五大股東拋售台積電，尤其新加坡主權基金已連二年賣超、達10萬餘張；先進星光股票指數也連二年出脫、共計7.43萬張；至於挪威主權基金去年賣超3.76萬張，把2020年加碼持股吐光。

李學詩認為，主權基金賣股主要取決於資產負債表，首要是降低風險，因利率往上攀高，管控風險途徑是減碼股票及債券，尤其新興市場一定是最先遭到減碼。今年外資賣超台股達6,736億元，主權基金倒貨「貢獻」不少。

外資圈人士指出，台積電是台股最大權值股，外資持股比率高，當台股價表現大好時，主動型基金不免啟動部分獲利了結，相反地，當外部風險升溫，最好變現的標的也是台積電。

但分析師也說，當恐慌性殺盤的極端情況出現時，台積電砍殺力道最大，股價通常會閃現「甜甜價」，這時候考驗的就是投資人的信心。

儘管近期看到不少外資下修台積電目標價，主流價位已修正至700～800元區間，維持800元以上高目標價者減少，主要是反映通膨壓力、美國聯準會加速升息、俄烏戰爭、電子消費品終端需求疑慮等外部因素，並非台積電競爭力出了問題。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧於台積電法說會後便指出，5G、物聯網（IoT）、車用等應用將擴大對半導體需求，加上客戶擔憂供應鏈問題，願意維持較高水位庫存，都將令台積電產能一路吃緊到2022年底。整體而言，台積電產業地位領先，確保其客戶組合相對全面，有能力抵禦總體經濟不確定性與需求端逆風。

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