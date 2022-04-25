外資大砍421億 股匯崩跌

台股上演大逃殺！美國聯準會（Fed）亮鷹爪「嚇趴」美股，台股25日也中槍補跌，外資大出走、砍殺421.97億元，終場重挫404點、收16,620點，摜破3月上旬W底型態雙低點。惟法人分析，台股提前落底，預估台股後市有「五好三壞」，在三大利空均已提前反應下，近期走勢可望「先下後上」，4月底有望收復萬七。

Fed主席鮑爾直指5月升息2碼，加上美企財報令人失望，衝擊美股道瓊指數22日狂瀉近千點，而屋漏偏逢連夜雨，大陸北京疫情再起，民眾憂封城重演，加上國內本土案例飆升，恐慌指數VIX暴衝逾二成。

台股25日反彈不成反破底，早盤失守萬七後持續探低，重挫404點、跌幅2.37％，收在16,620點，創逾半年新低，更跌破3月W底型態低點16,808、16,764點；新台幣也沒「好臉色」、重貶1.1角收29.37元，股匯雙殺。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，3月雙底支撐失守，下檔支撐退至去年第四季低點16,162點及萬六關卡，惟上市櫃公司去年獲利創高，近期股價修正後，殖利率優勢更加突出。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股受累於美企財報疲弱、新台幣續貶、本土疫情三大利空，但影響已陸續反應，投資人可關注4月底至5月初的「五大利多」，包括融資維持率接近前波低點、台積電有望跌深反彈、年線下周扣抵相對低點、官股大買、聯發科及聯電法說會表現等。

陳奕光直言，台股每次大跌都是「天上掉下來的禮物」，25日在恐慌性多殺多後提前落底，盤中低點16,579點將成短線低點，五一連假前有望上演「先下後上」，有望向萬七叩關。

投信25日連9日加碼共167.48億元、官股券商單日也大買102.24億元，為今年來第七度買超逾百億元。內資聯手護盤雖無力回天，惟多位專家仍看好官股護盤力道，蕭乾祥認為，官股近期在台股重挫時都積極買超，顯示護盤持續；台新投顧副總黃文清也指出，Fed下周將公布升息決策，屆時有望利空出盡，520行情接棒，將是轉折契機。