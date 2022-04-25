散戶心驚驚 3月證券劃撥餘額月減899億

中央銀行公布3月金融情況，M1B年增率降至10.92％、創20個月新低，M2年增率上升至8.11％，差距縮小至2.81個百分點、26個月來最小，其中代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額3兆991億元，月減899億元、創近12年最大減幅。

央行官員表示，3月證券劃撥存款餘額明顯下滑，主要應是當月台股震盪加大，且雖然台灣經濟成長表現佳，但俄烏衝突的效應，全球經濟基本面的看法轉趨審慎，使得自然人（散戶）投資偏保守。

統計集中市場自然人占比62.3％，遠低於去年7月時74.7％、逾11年半高點，至於外資占比也小幅下滑0.2個百分點至28.4％，單月大幅賣超2,674億元之多。

統計並顯示，台股股價指數月平均跌破「萬八」（18,000點）大關至17,475點、為五個月來新低。日平均成交值勉強占上3,000億元之下的3,096億元。但外資3月雖擴大賣超台股，但外國人新台幣月增265億元，年減率從2月的7.68％，大幅縮小至2.45％。

3月M1B及M2年增率一降一升，央行官員指出，M1B年增率下降，主要是活期儲蓄存款成長減緩所致，M2年增率上升，則是受放款與投資年增率上升的影響。累計1至3月M1B及M2平均年增率分別為11.16％及7.88％。

活期性存款餘額3月終結連續28個月創歷史新高，反轉減少1,409億元至22.58兆元；定期性存款餘額月增2,330億元至15.04兆元、續創最高紀錄；外匯存款餘額增至7兆6,424億元、續創新高。

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