台股重摔逾400點 國安基金再度信心喊話

台股25日重挫逾400點以16,620.90點作收，對此，國安基金官員分析，除了美股大跌因素之外，大陸疫情封城效應衝擊台商供應鏈，也是25日台股重挫的重要原因，也因此台股跌幅略高於日韓；國安基金官員也再度信心喊話，台股隨國際股市連動難免，但若看通膨率，台灣通膨率僅3％多，遠低於美國超過8％的通膨率，因此台灣升息幅度不見得會和美國一致，加上台股的基本面，國人要有信心。

至於公股行庫的動向，官員表示，是否逢低買進，全由公股行庫自行專業判斷，財政部不會下指導棋；而據側面了解，由於25日台股單日跌幅之大在歷來交易日名列前茅，因此的確不少行庫已重啟分批進場加碼的布局。

官員指出，由於台美的通膨率有相當的落差，包括央行總裁楊金龍先前也對外表示：「不一定會跟進美國升息的幅度。」至於外資的動向，國安基金官員指出，有觀察到外資仍在持續的賣出，應和應付其內部的贖回壓力有關，在美國大幅拉高升息幅度之下難免。

比較各國股市在25日的跌幅，官員指出，大陸深圳股市跌6.08％，另外包括上證、香港恒生指數的跌幅都高於台股，台股跌幅為2.37％，略高於日、韓的1.9％、1.7％，應該和大陸的封城效應，衝擊台商供應鏈有關；但官員也強調，這些影響應都是短期性的，台灣上市公司獲利去年再創新高，有一定的基本面支撐股價之外，今年亦股利可期。

至於通膨問題，官員也分析，最具指標的國際布蘭特原油價格現在已在100元上下，對於通膨問題的改善有正面效果，因此國人對於股市表現，不須有太多來自通膨和大幅升息的負面預期。

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