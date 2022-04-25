台股狂殺逾400點 張錫點出反彈時點

台股4月25日重挫404點，投資人嚇傻。不過，六天前才剛喊完「台股最壞情況已過」的國泰投信董事長張錫仍維持看法不變。張錫25日表示，升息是本波下跌主因，市場仍太恐慌及悲觀，他強調，5月5日美國聯準會升息後應該就會利空出盡，市場會明顯反彈，展望未來台股基本面仍佳，現在是逢低布局好時點。



張錫表示，市場已預期美國五月會升2碼、六月再升3碼、七月再升2碼，而「通膨」又是升息的原因，所以回過頭來看通膨，國泰投信認為2022年3月會是通膨最高點、4月仍高但會逐步下來，6月後下來會更明顯，所以美國聯準會應該是五、六月各升2碼、7月升一碼，預估5月聯準會宣布升息後就會利空出盡，市場會有明顯反彈。



國泰聯準會主席鮑威爾4月21日出席國際貨幣基金（IMF）會議表示，聯準會將迅速升息以降低通膨，並暗示未來同等幅度升息的可能性。鷹派言論壓抑市場情緒，市場反應在未來連續四次FOMC會議都將升息50點的可能，市場甚至浮現在6、7月升息到3碼的討論聲，目前聯邦資金利率年底達2.75至3％。



國泰投信專家團隊指出，升息反應經濟強健，能抵禦緊縮衝擊，統計1972年以來，聯準會首次升息後美股表現，市場短期三個月內會趨於整理（跌幅<5％）、中期反應景氣續行上漲、12個月後正報酬機率近9成、平均漲幅達6％。



另一方面來看，美股進入財報季，2022年由於Omicron變種病毒及俄烏衝突，市場已普遍調降對第一季獲利成長預估，但以目前公布的財報顯示，第一季美股企業獲利率持續改善。同時也提高對今年第二季至第四季的預估。據FactSet資料，預估2022年第二季至第四季美股的獲利成長率分別為7％、11.7％、11.2％，全年將達10.9％。國泰投信表示，大陸延長封城雖使部分台廠續停工，但訂單僅延後並非取消，整體而言，對台灣企業生產活動影響有限，今年整體獲利預估水準再向上增長3.7％，半導體及電子零組件產業則分別預估成長22.4％及24.7％，大型權值股多數仍維持獲利上修，預計中國防疫政策放鬆後，缺貨問題可望再度舒緩，帶動製造業景氣好轉。



俄烏戰爭影響，國際貨幣基金IMF近日大幅下調今年全球經濟成長，但台灣僅較去年10月報告下修0.1個百分點至3.2％。台灣3月外銷訂單與第1季外銷訂單金額皆創同期新高，表現淡季不淡，強勁的出口動能仍支撐台灣經濟成長 。



國泰投信認為，目前在市場多空雜音影響下，台股短期震盪恐難避免，但在獲利與股利加持下，台股表現仍相對抗跌，目前台股預估本益比來到11.8倍，比2020年3月疫情爆發時的低點12.1倍還低，顯示台股仍具長線投資價值。故現階段在選股上，基本面穩定會較較題材與籌碼面更為重要，後續觀察外資賣壓是否減輕與新台幣能否止貶轉升，此刻則宜持續定期定額分散進場風險，等待利空出盡後的反彈契機。