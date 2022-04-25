存食品股績效戰勝金融股 6檔名單大放送

近日台股多頭行情續航力差，25日大盤暴跌404點，跌破波段新低點，投資人不免想問，這是否又是撿便宜的時間點，或是越撿越便宜？存股達人華倫直言，他的策略就是不管股價，持續定期定額買入，當遇到恐慌性殺盤時，單筆加碼買進，他也大方分享這17年來存食品股與金融股的經驗，存食品股比存金融股的年化報酬要來的高出許多。

華倫表示，他存股存食品股17年，從2006年初起至2022年4月，投入了6檔個股都是10萬本金來投資，而這6檔分別是大成（1210）、大統益（1215）、統一（1216）、聯華食（1231）、卜蜂（1232）、中華食（4205），統計這段時間以來的年化報酬率，加總所有配股配息，表現最亮眼的是大統益的24.9%。

進一步細看這6檔食品股的績效，同樣都是投入本金10萬長期投資17年，從大統益共領現金108萬2810元，加總所有配股配息年化報酬率24.9%；卜蜂共領現金77萬1547元，年化報酬率20.9%；大成共領現金54萬1619元，年化報酬率20.1%；統一共領現金45萬091元，年化報酬率16.4%；中華食共領現金39萬1263元；領比較少的聯華食，也一共領了現金38萬9267元，年化報酬率22.6%。

而同樣是存股，存金融股17年的年化報酬就相對比食品股要低些，也是各別本金10萬買入加總所有配股配息，從富邦金（2881）共領現金15萬1010元，年化報酬率11.5%；合庫金（5880）共領現金6萬0812元，年化報酬率10.8%；兆豐金（2886）共領現金15萬3999元，年化報酬率9.5%；中信金（2891）共領現金11萬1314元，年化報酬率8.6%；第一金（2892）共領現金10萬8944元，年化報酬率8.4%；國泰金（2882）共領現金6萬5187元，年化報酬率5.3%。

華倫說明在這17年間，2008年金融海嘯來時，所持有的部位市值縮水50%，但他持之以恆，每個月的薪水仍持續投入，有多少錢就買入，不到半年時間就將原有部位翻倍，再談到近兩年新冠肺炎疫情爆發時，當時的持股市值也減少約30%，但也很快就回到原有水準。

華倫認為，通膨並非這一兩年才有，而是長期存在，他舉1952年台鐵便當售價為2元，現在已漲至60~100元，若有定期存食品股，當食品公司的成本上升，產品的售價可以漲價，因此可以避免通膨帶來的額外成本，獲利因此逐漸提高，這是他偏好食品股存股的原因，而談到存股族在長期投資的角度來看，長期盤整的時間越久，或是股票跌越久，對每個月領薪資的人來說是比較有利的，可以在相對低檔的時候買到更多的股數，多利用定期定額，長期持有，會是較好的投資策略。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 柯冠廷 ）

延伸閱讀

高殖利率加持 資金衝水泥預拌3檔避險

滙豐證點名7強「買進」 科技股H2逆轉勝

外資賣超421億 台股聚焦3變數看好6族群