4月25日一分鐘強弱勢股
4月25日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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安瑞-KY(3664)
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10.00
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大宇資發布重大訊息，以2.01億元入主安瑞-KY
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毛寶(1732)
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9.92
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國內確診及居家隔離增，防疫供應鏈營運續揚，股價大漲
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中福(1435)
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9.90
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陷入經營權之爭，兩派爭奪股權，股價有想像空間
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華鎂鑫(8087)
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9.89
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台南七股開發漁電共生案廠預計今年取得執照，Q3發電
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天良(4127)
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9.82
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台股重挫，資金轉進防疫概念股，成為逆勢抗跌股
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康那香(9919)
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9.13
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美國鷹派來襲，電子股重挫，防疫供應鏈受到市場青睞
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大統新創(1470)
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6.85
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3月合併營收創歷史新高，年增60%，月增67%
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大將(1453)
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6.56
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去年EPS為1.05元，公司擬每股配發0.3元股票股利
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山富(2743)
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4.56
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台股重挫，具備解封題材的旅行社股搶盡鋒頭
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北基(8927)
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3.69
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加油站轉綠能產業，在台南七股興建160MW漁電共生案場
製表：王淑以
4月25日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢因素
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勝昱(4304)
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10.00
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去年Q4每股淨值回升，恢復普通交割，反彈後回跌
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杏一(4175)
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9.97
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藥局營運看增，杏一股價日前大漲，惟遭逢獲利回吐賣壓
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達邦蛋白(6578)
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9.96
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3月合併營收月增一倍，年增23%，股價一度大漲，漲多回檔
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創惟(6104)
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9.93
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為投信認養股，但台股重挫，資金撤退避險，股價重挫
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美時(1795)
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9.92
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AlymsysR藥傳利多，但不敵國際股市重挫，股價大跌
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茂生農經(1240)
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9.91
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自結2、3月賺900萬元、EPS0.25元，獲利偏弱
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撼訊(6150)
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9.80
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挖礦降溫，3月合併營收年減8%，月減10%
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榮運(2607)
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9.76
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土地開發上周五傳利多，惟賣壓沉重，股價回跌
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廣錠(6441)
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9.72
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斥資3.31億元，買聯合科技中心B棟兩層樓，市場不買單
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力旺(3529)
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9.64
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投信高持股，因美債10年期殖利率大漲，高價電子股遭拋售
製表：王淑以
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