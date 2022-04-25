4月25日一分鐘強弱勢股

4月25日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

安瑞-KY(3664)

10.00

大宇資發布重大訊息，以2.01億元入主安瑞-KY

毛寶(1732)

9.92

國內確診及居家隔離增，防疫供應鏈營運續揚，股價大漲

中福(1435)

9.90

陷入經營權之爭，兩派爭奪股權，股價有想像空間

華鎂鑫(8087)

9.89

台南七股開發漁電共生案廠預計今年取得執照，Q3發電

天良(4127)

9.82

台股重挫，資金轉進防疫概念股，成為逆勢抗跌股

康那香(9919)

9.13

美國鷹派來襲，電子股重挫，防疫供應鏈受到市場青睞

大統新創(1470)

6.85

3月合併營收創歷史新高，年增60%，月增67%

大將(1453)

6.56

去年EPS為1.05元，公司擬每股配發0.3元股票股利

山富(2743)

4.56

台股重挫，具備解封題材的旅行社股搶盡鋒頭

北基(8927)

3.69

加油站轉綠能產業，在台南七股興建160MW漁電共生案場

製表：王淑以

4月25日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢因素

勝昱(4304)

10.00

去年Q4每股淨值回升，恢復普通交割，反彈後回跌

杏一(4175)

9.97

藥局營運看增，杏一股價日前大漲，惟遭逢獲利回吐賣壓

達邦蛋白(6578)

9.96

3月合併營收月增一倍，年增23%，股價一度大漲，漲多回檔

創惟(6104)

9.93

為投信認養股，但台股重挫，資金撤退避險，股價重挫

美時(1795)

9.92

AlymsysR藥傳利多，但不敵國際股市重挫，股價大跌

茂生農經(1240)

9.91

自結2、3月賺900萬元、EPS0.25元，獲利偏弱

撼訊(6150)

9.80

挖礦降溫，3月合併營收年減8%，月減10%

榮運(2607)

9.76

土地開發上周五傳利多，惟賣壓沉重，股價回跌

廣錠(6441)

9.72

斥資3.31億元，買聯合科技中心B棟兩層樓，市場不買單

力旺(3529)

9.64

投信高持股，因美債10年期殖利率大漲，高價電子股遭拋售

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組