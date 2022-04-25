高殖利率族群下檔有撐 亞系外資欽點7檔

美國聯準會（Fed）「鷹」又來了！美股上周五（22日）血崩近千點，台股盤中一度狂瀉逾400點，權王台積電（2330）最低來到546元，為去（2021）年5月本土疫情爆發以來新低價位，電子權值股領跌，上市各類股全倒，甚至跌破前低16,764點。凱基投顧表示，盤面類股輪動快速，多數個股忽漲忽跌，現階段操作難度升高，不宜過度追價，選股方向優先關注營運展望樂觀，且股價回測守住月季線後表態轉強，或波段回檔後呈現強彈，收復短期均線相關個股。

法人分析，受到Fed偏鷹言論影響，加上市場對於大陸解封後的訂單下調擔憂明顯增溫，擔心砍單效應，電子股走勢仍相對承壓，即使有重要法說、產業展望等正面訊息並未有效提振市場的投資信心，大陸封城雖被視為短期事件，但隨著雜音增多，市場對於5月可能出現的庫存調整壓力幅度等擔憂加重，讓電子股表現仍持續相對疲軟。

今年以來，受到Fed鷹式升息及疫情封城造成的斷鏈疑慮，電子股偏弱勢整理，表現遜於非電族群，亞系外資出具最新台股策略報告，維持「中立」，目標價為仍高達19,140點，點名「買進」個股，包括研華（2395）、亞泥（1102）、長榮（2603）、豐泰（9910）、廣達（2382）、台積電（2330）、緯穎（6669）等；5G、高速傳輸、電動車仍是熱門題材，若要看到電子股回溫，恐需等待下半年，建議聚焦高殖利率族群。

台股周K線才終止連二黑，上周小漲20.91點，暫守萬七大關，不料道瓊一口氣狂瀉近千點是1年半來單日最慘，台股跟跌近400點，外資持有台股比例降至40.87％，接近2020年疫情時40.43％低水位，且外資賣超金額已將2009年以來的買超賣光，目前台股殖利率

（旺得富理財網 黃順德）

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