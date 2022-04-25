波段或存股任你選 專家看好3檔高EPS生醫股

近來由於疫情爆發，生醫類股又回到許多股民視野，對此，財經作家、同時也是台大生物科技研究所博士的阿格力表示，自己選擇這類股票時，會找細水長流型，避開疫苗、快篩等題材型標的，他也特別從台灣上市生醫類股EPS排名前10的個股中，挑出3檔供投資人參考。

找生醫類股時，如想做波段或存股需求，阿格力有不同推薦，他於東森財經新聞台《理財達人秀》指出，波段族可觀察原料藥或醫藥通路族群，因為它們多是EPS高的公司，例如中化生（1762）；存股族則能鎖定學名藥或醫療照顧，這2個族群比較腳踏實地在賺錢、穩穩的，例如佳醫（4104）跟生達（1720），想買這種股票就要回到價值面評估，觀察本益比跟殖利率。

中化生它去（2021）年的EPS為5.17元，本益比大概13倍，最近股價呈谷底翻揚，站上所有均線呈現多頭格局，阿格力表示，它去年一整年年增25％，今年首季的累積年增率已達25％，是間仍在成長的公司。

阿格力進一步說明，美國藥廠Amarin有款拿來降血脂的魚油藥物Vascepa相當熱銷，2年前FDA批准Hikma這間公司仿製Vascepa學名藥，中化生正是此藥的原料藥供應商，所以毛利率被帶高，今年營運仍會很強勢。

而佳醫是全台最大洗腎中心的經營者，阿格力認為，隨著台灣人口老化，它的營收也會跟著洗腎人數一樣攀升，這點從股利即可反映，過往其每年的現金股利大概配2元，今年已經成長到3.5元現金加上0.5元股票股利，殖利率達5.8％左右，

「佳醫算是一檔生醫ETF。」阿格力提到，佳醫在醫療通路的布局，除了洗腎中心外，還包括醫美、眼科、牙醫等診所，且它也跨足貿易與後勤領域，像是全台最大醫美設備代理商曜亞（4138）及代理威而鋼的久裕（4173），都是其子公司。

至於以學名藥為主要業務的生達，第一季營收年增12.38億元，創下歷史新高，今年配發2.5元現金股利，殖利率5.3％、本益比不到12倍，阿格力強調，它的垂直整合做得非常好，上游、製造、通路都有投資，生泰（1777）、生展（8279）等子公司都有上櫃。

另外，生達以前的EPS大概2元多，2021年EPS已達3.95元，阿格力解釋，其主要成長動能是因為這2年打入中國大陸市場，去年外銷成長了15％，且不只在大陸，於其他國家也都有不錯成長，「為什麼其他國家那麼需要藥物進口？因為沒錢了，現在各國健保壓力都滿大的 學名藥又比原廠藥便宜。」

以日本為例，阿格力提出數據，2014年學名藥占比為56％，2020年已來到78％，他說日本厚生省有個目標，就是各縣市要達到80％使用學名藥，而各國此類型的政策，將有助於生達這種外銷藥廠的業績成長。

※免責聲明：本文並非任何投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 程子威）

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