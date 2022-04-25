台股慘跌404點 電纜、航運挫 7檔成避風港

台股今（25日）加權股價指數收盤報16,620.90點，跌404.19點，跌幅2.37％，成交量為3,016.95億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計毛寶、中福、樂斯科、安瑞-KY等7檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜、航運、生技類股波動最大，分別下跌4.62％、4.41％、4.4％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達2％的有9檔，前2名皆觸及漲停，依序為毛寶（1732）、中福（1435），其餘為康那香（9919）、大統新創（1470）、大將（1453）、鋐寶科技（6674）、興泰（1235）、亞航（2630）、鼎炫-KY（8499）、美德醫療-DR（9103）。

上市股今跌幅超過9％的有16檔，前10名有觸及跌停的美時（1795）、聯德控股-KY（4912），其餘為車王電（1533）、榮運（2607）、和康生（1783）、慧洋-KY（2637）、正峰（1538）、中櫃（2613）、華電（1603、華孚（6235）。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、華新（1605）、長榮（2603）、長興（1717）、聯電（2303）、群創（3481）、臺企銀（2834）、友達（2409）、新光金（2888）。

上櫃有11檔4％以上漲幅，漲幅前5名觸及漲停，有樂斯科（6662）、安瑞-KY（3664）、華鎂鑫（8087）、宇智（6470）、天良（4127），其餘為南璋（4712）、駿熠電（3642）、立康（6242）、山富（2743）、重鵬（3555）。

今日上櫃有15檔股票有9.5％以上跌幅，跌幅前10名有9檔觸及跌停，有勝昱（4304）、杏一（4175）、達邦蛋白（6578）、創惟（6104）、茂生農經（1240）、光耀（3666）、大學光（3218）、寶碩（5210）、撼訊（6150），其餘一檔為生華科（6492）。

上櫃成交量前10名個股依序為榮剛（5009）、瑞基（4171）、優盛（4121）、精剛（1584）、元太（8069）、惠光（6508）、創惟（6104）、合晶（6182）、久裕（4173）、永日（4102）。

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