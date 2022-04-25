立委質疑替外資背書 許璋瑤緩頰這樣說

針對外資台積電「兩面手法」，證交所最新報告結論為「查無不法」，今（25）日在立法院財委會巡視時引起所有出席委員強烈質疑，證交所董座許璋瑤承諾會再查，但台股早盤狂潟逾400點，他不希望影響市場，並對投資人信心喊話強調，今年到4月7日止，投資台股十大外資（多為長期基金）中，仍有4家買超，最大一家外資更買超419億元，第二高超過百億元。



查核外資「兩面手法」報告出爐，今（25）正式送交給立法院財委會，剛好立委例行巡視證交所，都強烈表達對這份報告不滿，「是否替外資背書」、「報告形同作文比賽」，甚至有立委提供某一外資自營部違反證交所的證據，要求證交所要再查。



立委賴士葆上午在證交所質疑聲浪不斷，連問證交所是否替外資「背書」？外資兩手策略是否違反證交法155條炒作、企圖操縱市場？



立委費鴻泰也指出，雖然證交所出爐的報告指出，查核10家外資中只有2家有自營部門，且沒有買賣台積電的紀錄。但據統計顯示，至少有一家外資券商有一面喊多一面大賣的情況，而且不要只查台積電，外資二面手法的對象不只有台積電一家，應該外資要全面好好的查。



台股今天受到上周五美股重挫衝擊大跌400多點，許璋瑤先強調，證交所對外資具有高度掌控的，但據統計，投資國內台股十大外資，到今年4月7日為止，還有四家是買超台股，其中最高一家買超台股甚至達419億元，其也六家賣超台股，最高賣超也只賣70億元。



他說明，在台股投資的外資，多屬於在台灣市場比較長期性的資金，包括退休基金或主權基金等，十大外資都是這樣的狀況，這也是台股今年來表現相對其他股市穩定的原因。

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