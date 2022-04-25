4/25盤中熱門焦點股

今（4/25）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）峰源-KY今掛牌上市 逢台股大跌蜜月GG

國際一站式家具製造廠商峰源-KY(6807)今(25)日以每股40元正式掛牌上市，適逢台股重挫300點，今日股價開低，跌幅約2%左右，蜜月首日苦澀。

峰源泰國原本是以租賃的方式有一個廠，年產能達5萬套沙發，看好家具市場的成長，峰源在泰國興建新廠，2022年第4季將開始投產，屆時將會不再承租廠房。峰源泰國廠去年貢獻約780萬美元，新廠計劃在今年第4季投產，今年營收貢獻可望翻倍，明年貢獻可望超過2000萬美元。

近期中國大陸疫情升溫衝擊不少業者，峰源指出，公司客戶均為重量級國際品牌，對總體經濟環境應變及耐受能力均佳，2021年度已擺脫疫情影響，繳出亮眼成績，且早早已備有供應鏈防疫計畫，同時可協調泰國廠區產能支援，在滿足客戶需求下，配合調整出貨，隨著今年已逐漸進入供貨旺季，營運仍樂觀以待。

峰源雖然已在去年因物料成本和客戶談過漲價事宜，但俄烏戰事使得全球的原物料及石油等價飆漲，目前正與客戶協調中，若戰事一直持續，不排除上半年再就價格進行第三次討論。

峰源有近7成的營收來自北歐最大家具品牌通路商貢獻，近年新增客戶包括日本最大家具連鎖NitoriCostco、Williams-Sonoma、等大型通路商，年底前泰國新廠有望投產，屆時可再增加產能3成，營運成長動能強勁。

峰源-KY 2019~2021年度營業收入分別為34.52億元、29.53億元及41.76億元，依目前股本4.5億元計算之每股稅後盈餘分別為4.37元、4.26元及4.71元，近年獲利表現穩健。（時報資訊 郭鴻慧）

（2）台積電ADR破底 早盤股價下探546元

美股重挫，台積電ADR破底，收在95.68美元，下跌2.03%。台積電今天股價同步走低，早盤一度達新台幣546元，創11個多月新低，下跌12元，市值滑落至14兆餘元。

市場憂心美國聯邦準備理事會（Fed）可能激進升息，重創美國股市，道瓊工業指數上週五大跌981.36點，跌幅2.82%，那斯達克指數下挫335.36點，跌幅2.55%；費城半導體指數下跌68.906點，跌幅2.25%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在95.68美元，再創1年多來新低，下跌1.98美元，跌幅2.03%。台積電今天股價走勢疲弱，早盤一度546元，創2021年5月18日以來新低價，下跌12元，市值縮水逾2300億元，滑落至14兆餘元。

台積電今年營運展望樂觀，美元營收成長可望達到或超過29%，法人指出，高效能運算需求強勁，是台積電今年營運成長主要動能。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.杏輝(1734)：民眾搶買常備藥，激發買氣，一度大漲約7%。

2.長興(1717)：電子材料真空壓膜機需求滿載拚擴產，再搭快篩試劑利多，早盤漲近3.6%、改寫前高。

3.圓剛(2417)：遠距題材帶動早盤漲逾5%，表現超越大盤。

4.毛寶(1732)：本土疫情持續升溫，買盤搶進防疫概念，早盤直奔漲停。

5.康那香(9919)：單日確診數屢創高，防疫概念受矚，早盤放量漲約6%。

6.宅配通(2642)：本土疫情持續升溫，電商貨運看漲吸引買盤，股價開高走高逆漲6%。

7.富邦媒(8454)：宅經濟題材護體，盤初股價小跌約0.5%，堅守月線。

8.華義(3086)：上周五外資逆勢買超33張，今盤初股價一度衝過130元、漲逾6.5%，惟季線反壓重，一度翻黑。

9.聯電(2303)：22日外資、自營商聯手轉賣超，ADR亦跌1.49%，盤初股價跌近4.5%。

10.凱美(2375)：大陸疫情停工+美股重挫，早盤不支倒地，下殺半根跌停板。

11.力銘(3593)：低價股且籌碼面單純，股價抗跌，逐漸回到本波起跌點。

12.南電(8046)：基本面不敵國際黑天際，大跌6%。

13.鴻海(2317)：台股重跌資金出走，早盤下挫近2.5%，面臨百元保衛戰。

14.台塑化(6505)：油價回跌+台股大崩，早盤下挫逾2%，多空交戰90元。

15.華新(1605)：今早賣壓沉重，股價漲多拉回，下挫逾5%、跌破5日線。

16.恆大(1325)：本土疫情持續升溫，防疫概念股吸引買盤，股價開高走高逆漲近4%。

17.山富(2743)：本土疫情持續升溫，解封概念股遭賣壓，股價下跌3%。

18.聯發科(2454)：27日將召開第一季線上說明會，股價隨電子股下挫，早盤跌逾2.5%但守住前波低點。

19.信驊(5274)：股價跌落2600元之下，股王寶座讓位給矽力-KY。

20.宇智(6470)：缺料緩解，3月營收創近16個月新高，第一季營收年增17.92%，第二季營運可望續強，股價強攻漲停再創高。

21.友達(2409)：友達總座示警：上海封城停工衝擊整個Q2，26日召開法說公布第一季財報，股價續挫跌落18元。(時報資訊 李慧蘭)

（4）聯發科目標價遭降 外資點出風險關鍵時點

日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，認為聯發科真正的風險不在第二季、而是在下半年，將其目標價由1200元降到940元、評等維持中立。聯發科今開低走低，股價下跌約2.5%，最低觸831元。

日系外資表示，聯發科股價在去年第四季反彈超過30%，加上在去年10月、今年1月的法說會上也釋出正向訊息，但實際上，第一季的反季節性表現恐為周期的頂點，因聯發科第一季的營收登頂，有可能是因為晶圓供應在歷經幾個季度的短缺或，增加供應所致，而並非需求增加所致。

日系外資表示，隨著大陸智慧手機銷量從2月下旬開始進一步惡化，加上從3月開始大陸城市的封鎖，故市場對聯發科得信心出現急劇下降，並且可能在短期內變得過於悲觀，最大的雜音來自第二季5G SoC恐降價和聯發科2022年恐無法達成營收成長20%的目標。

日系外持續維持聯發科第二季營收將季成長4~8%，換言之，日系外資認為，聯發科真正的風險不在第二季、而是在下半年，故將聯發科目標價由1200元降到940元、評等維持中立，並將其2022年、2023年5G SoC出貨量由2.15億顆、2.7億顆調降到2億顆以及2.3億顆。（時報資訊 王逸芯）

（5）國內疫情還未到高峰 長興快篩檢測獲市場按讚

國內新冠疫情持續升溫，已連續數日確診破千外，疫情指揮中心還預估本波單日確診數還未來到高峰，使新冠快速檢測器需求愈趨火熱，挹注長興（1717）基本面。該股周一（4/25）再度開高趨堅，無畏大盤一度大跌逾400點震盪，顯示有心人逢低照拂值持續追蹤。

長興日前宣布，旗下長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組獲衛福部食藥署防疫專案核准製造1110708839號，立即進行產線調整及完成前置作業，相關原物料已於月底前陸續到貨，預計5月即可出貨家用快篩，後續將布局國內通路並供企業採購。

新冠肺炎疫情爆發初期，長興即投入快篩試劑開發，為少數擁有抗體、抗原產品雙專案製造許可的國內企業，月產能已上看百萬劑；當中抗體快篩試劑取得食藥署TFDA之專案製造許可之外，已取得歐盟體外診斷試劑認證。

長興表示，家用抗原快篩試劑為市面上少有供應鏈在地化之檢測試劑，使用億康生物科技自主開發高敏感度兔單株新冠肺炎病毒抗體原料為核心，搭配台灣製造之奈米金粒子、卡匣及採檢工具，透過長興汐止QMS廠（已取得TFDA醫療器材製造許可）醫材品質管理系統下生產，於國內醫院收案完成臨床試驗。除可透過鼻腔便利採檢，依照說明書操作最快能於10分鐘內得知結果。

長興日前汐止生醫廠區取得衛生福利部食品藥物管理署(食藥署TFDA)的「醫療器材品質管理系統QMS(原GMP)」認可登錄函，有助快篩產品擴大市場接單，計劃將新冠產品銷往香港、東協、歐盟、澳洲等地區，至於居家用抗原快篩則是展開國內、外收案以及臨床試驗，並爭取更多國家取證。(工商時報 彭暄貽；工商時報 數位編輯)

（6）南六趨堅 重返百元

不織布廠南六（6504）2021年稅後淨利1.17億元，每股稅後盈餘1.62元。董事會決議，今年每股將配發1.2元的現金股利。以周一（4/25）開低震盪走高，盤中市價一度逆勢來到101元，上漲3.06%，表現不錯。不過，估殖利率僅1.18%，相對不起眼。但公司戮力尋求轉型仍受關注。

不織布大廠南六企業（6504）持續擴充產能，將陸續投資35億元，在高雄燕巢新建不織布建廠迄2025年。未來將做附加價值更高的醫療、生技用品生產。受惠全球知名品牌客戶對水針不織布的需求，還在持續增加中，使南六持續增加產能不手軟。

向下垂直整合生產，一直是南六提升產品附加價值、提高獲利能力的策略；除現有的濕紙巾、面膜等產品外，近幾年也積極投入研發跨足醫療用布包含手術衣、擦拭布等生產線。

此外，南六也積極投入生技產品的研發、生產及行銷等相關業務，挹注營運成長。（工商時報 袁延壽；工商時報 數位編輯）

（7）殖息率近8% 老四川逆揚

麻辣鍋業者老四川(2741)董事會通過2021年財報及股利分派案，雖受疫情三級警戒衝擊，營收降至近7年低點，但業外收益增加帶動獲利小增、每股盈餘2.85元。董事會決議擬超額配息3.5元，以22日興櫃交易均價43.84元計算，現金殖利率達約7.98％。

興櫃交易的老四川股價3月初下探40.1元的近10月低點，近期在41.65～43.7元間震盪。在高殖息率護體下，今（25）日不畏大盤重挫近400點，股價小幅開低0.66％後逆勢翻紅、上漲2.53％至44.95元，領漲觀光類股。

老四川目前全台設有12家「老四川」麻辣鍋直營店，以及2018年開設的「紅亭迴轉麻辣火鍋」及「四川小灶川菜館」各1家。2020年受疫情及比較基期較高影響，稅後淨利降至0.59億元的近8年低點，每股盈餘（EPS）2.8元。

老四川2021年雖受三級警戒衝擊，營收7.13億元、年減13.49％，為近7年低點，營業利益0.5億元、年減19.33％。不過，受惠政府補助挹注業外收益年增達76.04％，使稅後淨利0.61億元、年增2.45％，每股盈餘2.85元，自近8年低點回升。（時報資訊 林資傑）

（8）4外資看多 信邦仍開高走低

信邦(3023)第1季單季稅後盈餘為6.8億元，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.9元，信邦初估，第2季營運有機會比第1季好；信邦公布財報後，美系外資及1家歐系外資給予信邦「買進」評等，1家日系外資及1家歐系外資則給分別給予「持有」及「中立」評等，受到台股重挫拖累，信邦今天盤中股價開高走低。

由於各業務訂單強勁，信邦第1季業績淡季不淡，第1季合併營收69.62億元，較去年第4季成長7.61%，較去年同期成長16.2%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率25.72%，季增2.59個百分點，年減0.34個百分點，單季稅後盈餘6.8億元，較去年同期成長16.11%，較去年第4季4.47億元成長52.14%，單季每股盈餘2.9元，稅後淨利及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。

近期大陸上海、昆山等華東地區因疫情防控仍未完全解封復工，信邦初估，第2季營運有機會比第1季好。

信邦公布財報後，美系外資、日系外資及2家歐系外資出具最新報告，其中美系外資指出，儘管有不確定因素，我們喜歡信邦多元化產品組合，將2022年/2023年每股盈餘預測調整<1%，以反應2022年第1季較高營運支出假設，維持信邦「買進」評等，目標價由307元調整為304元。

歐系外資將信邦2022年獲利預估調高1%，給予「買進」評等，目標價為328元；日系外資則給予「持有」評等，目標價為277元，歐系外資給予「中立」評等，目標價為282元。（時報資訊 張漢綺）

（9）「元大綠能N」掛牌挫逾3% 破發

指數投資商品「元大綠能N」（020032）於今日正式掛牌交易。此檔ETN連結「特選台灣綠能報酬指數」，發行價格為每單位5元，發行10年期。但受到大盤重挫，成分股下跌影響，開盤後破發，盤中跌幅超過3％，來到4.84元。

「元大綠能N」最大特色為，投資兼顧綠色能源發展、企業獲利及環境永續。100％連結「特選台灣綠能報酬指數」表現，指數係精選台灣太陽能及風力發電產業鏈具代表性的綠色能源共20檔成分股票。

目前「特選台灣綠能報酬指數」前六大成分股為：亞泥(1102)、中鋼(2002)、台達電(2308)、中美晶(5483)、信邦(3023)、東元(1504)，合計約占7成；另外還有貿聯-KY(3665)、中鼎(9933)、聯合再生(3576)、中興電(1513)、世紀鋼(9958)、元晶(6443)等。指數成分股於每年10月重新定審，以符合「特選台灣綠能報酬指數」投資策略。回測過去5年績效顯示，累積總報酬為105％。（時報資訊 莊丙農）

（10）外資看瑞昱 目標價4降3持平

瑞昱(2379)法說會後，7家外資紛紛對其出具最新研究報告，其中有4家調降目標價、3家則維持原先目標價，外資多點出其商用、網路升級商機持續強勁，但庫存、PC市場減緩、烏俄戰爭以及大陸封城等為潛在風險。

美系外資表示，瑞昱法說會對2022年前景依舊持樂觀態度，儘管近期消費類PC市場疲軟，但瑞昱並未看到客戶削減訂單或被要求延遲發貨，總體而言，目前需求前景依然穩健，且商用需求持續彌補消費市場減緩的衝擊。展望第二季，瑞昱也看好WiFi、交換器、乙太網路的升級將持續支撐營運動能，維持瑞昱中立評等、目標價454元。

另一家美系外資認為，消費性市場自去年第四季開始疲軟至今，因此，瑞昱不斷調整價格以消化庫存，此外，晶圓供應成本擴張和員工成長的費用也可能會阻止瑞昱有效地降低其營業費用比率，故將瑞昱評等由加碼降到中立、目標價由590元調降到440元。

最後一家美系外資則表示，瑞昱第一季每股收益超乎預期，但庫存天數仍然很高，毛利率下降至52.2%，瑞昱表示為正常波動。展望第二季，儘管消費性市場恐持續疲軟，但瑞昱持續看好商用市場以及網路升級商機，惟面對較高的營運成本以及高庫存仍然是一個問題，故將瑞昱目標價由505元降到450元，評等中立。

歐系外資表示，瑞昱第一季財報表現符合預期，預計第二季商用、網路升級將抵銷消費市場的疲軟衝擊，利潤率將表持穩定，故維持瑞昱目標價450元、評等中立。

日系外資表示，瑞昱第一季營運表現強勁，主要是來自於強勁網絡和通信升級以及商用市場需求，抵銷疲軟的消費市場，預計該趨勢將持續到第二季，因此，預計瑞昱第二季營收將呈現個位數季成長，且網路升級商機也將繼續，惟庫存和全球通膨仍是潛在風險，故將瑞昱目標價由600元下修到460元、重申優於大盤評等。

另一家日系外資表示，儘管市場對PC需求疲軟的擔憂升溫，但瑞昱在法說會中對未來依舊釋出樂觀訊息，故預計瑞昱第二季營收將再創高、呈現個位數季增，毛利率也會落在約52%水準，另外，瑞昱認為目前客戶端訂單並無變化，只是俄烏戰爭、大陸封城仍是值得關注的主要風險，維持瑞昱目標價600元、重申評等買進。

亞系外資表示，雖持續看好瑞昱將受益於Wifi-6/6E升級趨勢，以及商用PC、路由器和網絡應用的穩定需求，但仍憂心其占比35%的PC相關產品銷售的下降趨勢，因此，調降瑞昱PC相關產品在2023年的營收預測(如音頻編解碼器、Type-C、SSD控制器)，但仍然將WiFi視為2023~2024年的增長動力；總體而言，調降瑞昱2022年、2023年每股收益預測4%、6%，將瑞昱目標價由600元下調至430元，評級從買入下調至優於大盤。（時報資訊 王逸芯）