美加速升息添亂 外資：對台股要多點耐心

美國聯準會（Fed）升息進度恐更激進，觸動市場脆弱信心，美股上周五（22日）重挫帶著台股期貨電子盤跳水，加上新冠肺炎本土疫情確診案例數直升，內外干擾不斷，匯豐證券指出，台股前景雖有顛簸，但企業獲利優、現金殖利率佳、本益比也不貴，仍給予加權指數19,140點高點預期。



外資圈人士說，目前吹皺市場一池春水的最大變數，在於Fed可能更為激進，根據芝加哥商業交易所FedWatch數據，市場咸認Fed於5月將升息2碼，但關鍵的是，原本預期6、7月各升息2碼，變得更加激進，6月現有高達七成的機率可能一次升息3碼，造成美股重挫，全球股市也難置身事外。



影響所及，美股四大指數22日全面重挫，道瓊指數崩跌近千點、下挫2.82％，費城半導體、S&P 500、納斯達克指數跌幅也都在2～3％之間；台股期貨電子盤22日晚間跌逾300點，預先替台股25日開盤埋下壓力源。



匯豐證券台灣區研究部主管陳建名指出，儘管科技類股第一季營收優於預期，電子股今年來股價表現還是遠遠落後給非電子類股，顯示來自升息、成長趨緩等總體經濟憂慮衝擊不小。必須留意的是，大陸封城對消費性電子產品需求的衝擊，很可能會反映在第二季的數據中，匯豐預期，相關電子企業對營運前景可能會有一輪下調，等到市場預期降低，就是重新布局的好機會。



摩根士丹利證券台股策略分析師程世維最近也提醒，台灣新冠肺炎單日確診人數不斷飆高，就算重新開放（reopening）政策符合世界潮流，對台股企業生產活動與消費者信心還是會有一定衝擊。



不過，法人指出，市場正在消化來自疫情的不確定因素，像是大陸停工會影響部分台商企業第二季營收、獲利表現，畢竟不是新鮮事，機構法人都有所準備；大摩與匯豐還有志一同瞄準台股評價便宜、現金殖利率高的護體效用，更看好企業長線基本面，因此，可以發現摩根士丹利證券對台股指數高點僅從19,000點略修為18,500點，調整幅度極小。



匯豐說明，台股企業獲利站在2021年的高基期上，2022年還可望年增5.3％；其次，富時台灣指數未來12個月推估本益比為12.9倍，低於5年平均14％；再者，台股企業平均現金殖利率有4％，是亞洲不含日本各市場中的第二高，都將提供台股下檔堅實支撐。