美超級財報周登場 台電子股心驚驚

美超級財報周登場，包括德微、超微、微軟、蘋果、英特爾、META等重量級大廠，將陸續揭露最新財報及展望。法人預估，由於全球通膨壓力顯現，導致終端消費動能趨緩，短線可能面臨企業獲利下修隱憂，以及美國聯準會（Fed）飛鷹式升息態度，也對大型科技股較為不利，牽動台系供應鏈多空走向。



台股萬七保衛戰再添波瀾，22日盤中指數一度跌落至16,923點，科技股再成資金撤出重災區，預料未來一周將登場的美科技大廠財報，將是台股4月底走勢的重要影響因素。



統計在4月底前將公布財報的美重量級科技公司，有德儀、超微、微軟、谷歌母公司Alphabet、英特爾、META、亞馬遜等，為台半導體、電子零組件、組裝代工等供應鏈展望風向球。



智慧手機指標大廠蘋果財報預計28日揭曉，除了近期手機市場需求面臨飽和，銷售數量下滑，造成營運壓力之外。在生產部分，中國大陸上海、接連封城防疫，後續所造成的斷鏈效應影響，也是市場關注重要議題。



凱基投顧董事長朱晏民指出，目前電子族群普遍面臨三大隱憂，第一是疫情紅利消退，NB、PC高度成長力道難以延續，加上高通膨造成消費排擠效應，已開始打擊終端需求與廠商轉嫁能力。



其次，製造業庫存回補需求已轉為庫存去化，伴隨而來的將是企業獲利下修潮，在進入傳統淡季及庫存調整期間之下，對短線產業展望看法將較為保守。



而Fed明確釋出5月升息兩碼訊息，也將加重科技股修正力道。不過，由於股價提前反應，若美科技大咖展望不像市場預期悲觀，反倒可以關注指標股是否已經有止跌築底跡象，醞釀跌深反彈。



資深台股證券分析師連乾文表示，從美企財報公布情況來看，像是特斯拉、美國航空、聯合航空表現較佳，反應電動車趨勢依然正向，且歐美逐步走向解封，帶動航空旅客搭乘人數衝高，出現報復性消費潮，並透過票價上漲，抵銷部分油價上漲，第二季營業利潤率成長樂觀，近期股價表現也較科技股強勢。