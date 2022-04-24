美股大跳水 國安基金信心喊話挺台股

聯準會（Fed）鷹派升息說，引發美股道瓊上周五重挫近千點，投資人憂心台股25日開盤恐重挫。國安基金官員24日對台股三大信心喊話：一、台股平均殖利率全球第一，基本面強；二、近幾周來美股大跌並未引發台股同等跌幅反應；三、台灣通膨問題並未像美國通膨那麼嚴重。

投資專家指出，本周雖有聯發科、聯電等密集科技法說會，因美科技股大幅下挫，台股面臨外資賣超、回落萬七壓力大，專家看周一指數恐挫逾200點，將回測3月前低16,764點支撐，惟逢低可留意高殖利率、跌深績優電子股等。

今年來八大官股券商大買超台股1,750億元新高，但公股行庫仍指出，會持續逢低進場加碼。國安基金官員也指出，美股受到通膨及俄烏戰爭兩大影響，但台灣經濟成長率（GDP）仍有4.02％，通膨也未如美國嚴重，台灣不一定會跟隨美國大幅升息，且台股平均殖利率已晉升為全球最佳，逢低會吸引買盤進場，呼籲投資人對台股基本面要有信心。

第一金投顧董事長陳奕光表示，美股上周五反映Fed主席鮑爾鷹派談話而重挫，估計25日台股開盤至少有200點跌勢，指數可能測試3月兩個低檔16,808點及16,764點，主因通膨壓力大、利率彈升致債券價格下跌及匯率走貶、本土疫情攀升、科技股庫存調整等負面因素。

華南投顧董事長儲祥生指出，費半指數跌破前低，預期25日外資將續現賣壓，影響台股跌破萬七，台積電可能跌破前低552元，16,764點面臨嚴峻考驗。近期高價股重挫，影響中高價股拉回修正，短期傳產股仍較電子股抗跌，航運貨櫃股4月營收可期有助股價持穩，但仍可留意跌深的績優電子股。

陳奕光則分析，以台股萬八、萬七、萬六時本益比及現金殖利率，各為13.5倍及4.9％、12.75倍及5.2％、12倍及5.5％，仍看好今年總配息3兆元帶來的資金動能，且投信及官股券商今年來大買，平均成本約在年線，從技術面來看，年線7天後將扣萬六以下，呈現往上有利盤勢回穩，短線可留意高殖利率（貨櫃、IC通路）、晶圓代工、面板、網通及生技快篩等題材股。

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