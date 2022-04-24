台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好半導體、PCB等八類股

上周台股萬七關卡上下震盪，22日指數收17,025.09點，周K線中止連黑收小紅。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：半導體股、PCB股、綠能股、塑膠股、鋼鐵股、汽車零組件股、網通股、生技股等，研判本周指數將在16,700-17,300點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.台灣外銷出口持續成長。

2.上市櫃公司獲利表現亮眼。

3.投信與官股券商持續偏多操作。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.科技終端需求雜音，相關公司後續營運及業績表現有待進一步觀察。

2.俄烏談判進展仍無共識、地緣政治危機持續。

3.國內本土疫情持續升溫，後續疫情管控有待持續觀察。

康和投顧：指數上看17,300點

上周各類股漲跌互見，以電器電纜類指數上漲10.35％最強勢，鋼鐵類指數下跌5.0％最弱勢。康和投顧預期本周指數區間16,800-17,300點，本周看好八大題材類股，包含：遊戲股、工業電腦股、食品股、導線架股、第三代半導體股、二極體股、微控制器股、高速傳輸股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國3月零售銷售數據較前月成長0.5％，增速較前月的月增率0.8％放緩；細項來看，實體商店的成長抵消部分非實體店面的下滑，顯示美國隨著疫情解封，消費力道於淡季仍維持相對強勁格局。

2.3月台灣外銷訂單626.9億美元，年增率為16.8％，訂單增速些微放緩，不過仍維持相對強勁格局，提振外銷訂單創下歷年同月新高，繳出淡季不淡的亮麗成績單。

3.近期升息與資金縮緊預期提振美元指數屢創新高，台幣相對美元貶值有利臺灣電子業出口，有望提振未來企業獲利表現。

延伸閱讀

林永祥｜台股觀望氣氛濃 價值型投資為主

大摩看台股 長期基本面穩