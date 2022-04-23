15檔三抗概念 多方聚焦

裕民、兆豐金、高端疫苗等抗通膨、抗升息、抗疫情題材股躍居主流

美聯準會（Fed）釋出強力升息訊號，凸顯全球通貨膨脹的壓力沉重，加上台灣疫情持續增溫，成為影響台股表現的主要變數。投資專家認為，具「抗通膨」、「抗升息」及「抗疫情」等題材的個股，是目前盤面主流，搭配三大法人偏多操作、股價收在5日均線上等正向條件，篩選裕民、兆豐金、高端疫苗等15檔「三抗概念股」，吸金力道強有機會一展身手。

Fed主席鮑爾表態支持加速升息，出重手抑制通膨，「飛鷹式」發言衝擊美股，道瓊指數大挫近千點，預期台股25日將有補跌壓力，這些「外患」之外，本土確診人數持續攀高，單日衝破4,000大關，也成為壓抑多方動能的另一「內憂」。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，目前國內外利空消息都待時間消化，短期內，不易見到大幅扭轉趨勢，操作上建議暫時避開受害類股，轉而關注能夠抵抗市場逆風，甚至逆勢有利成長的族群。

篩選具有「抗通膨」、「抗升息」、「抗疫情」等題材的受惠族群，22日獲得三大法人買超力挺，且收盤穩在5日均線之上，題材、籌碼、技術面偏多的個股，共有裕民、遠傳、榮成、皇翔、榮剛、兆豐金、富邦金、中信金、開發金、彰銀、高端疫苗、雃博、順藥、大樹、嘉里大榮等15檔，股價有望突圍上攻。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，全球通貨膨脹對經濟衝擊開始顯現，非必要與娛樂支出縮減轉移到民生必需品，以科技產品衝擊程度最大，預料在電子弱勢的情況下，指數難反轉向上，具抗通膨概念的原物料、航運、電信、營建類股成吸金指標。

市場預期，Fed為壓抑通膨，5、6月皆有升息兩碼機會，較不利高估值的科技股及半導體族群表現，短線撤出的避險資金可望轉進金融權值股，22日中信金、富邦金、兆豐金等皆止跌回穩，上漲逾1％，扮演撐盤角色，且外資操作也轉賣為買，化解連日減碼壓力。

此外，本土疫情大爆發，推升防疫股當紅，且族群漲勢有擴散跡象，由快篩檢測試劑領頭，放大到保健品、藥局通路和血氧濃度劑、體溫計等量測股跟進上漲，帶動本土資金行情。