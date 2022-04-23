15檔綠電尖兵 法人搶卡位

今年世界地球日格外受矚，總統蔡英文重申加速淨零排放發展進程，邁向「2050淨零排放」目標。台灣用電與環保須並重，接著夏季用電高峰也將來臨，國內電力供應仍存憂，值此之際，包括離岸風電、太陽能及不斷電系統（UPS）等三大族群，未來營運受矚，擁題材帶動，包括華新、元晶、系統電等概念股在大盤大跌之際，法人趁勢卡位。

政府加速淨零排放發展進程，推動能源、產業、生活、社會等四大轉型，其中能源轉型是重中之重，力求提升再生能源的發電量，同時持續強化智慧電網及儲能設備的發展。

依國發會日前所公布的「2050淨零碳排路徑圖」，宣示打造零碳能源，以去碳電力為主軸，促使能源轉型，目標在2050年再生能源發電占比提高達60％～70％，新能源氫氣占9％～12％。

為了推動這項淨零轉型計畫，政府未來8年將投入9,000億元預算，帶動4兆元以上民間投資，相關產業鏈因此受惠。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，為降低停電或跳電所引發電力缺口的影響程度，未來能源政策施行多元電力供應，如太陽能、風能發展外，強化供電穩定度的儲能裝置可望成為市場焦點，預計儲能裝置作為配套措施將加速進行，投資人可多加留意相關機會。

近期國際股市在美聯準會（Fed）「鷹聲嘹亮」下，震盪加劇，三大法人22日大賣223.18億元，上周合計賣超達205.80億元。

所幸，三大電力概念股仍吸引法人無畏壓力進駐，離岸風電的華新、中興電、中鼎、上緯投控、亞力、信邦，以及太陽能的元晶、聯合再生、亞聚、茂迪、安集、國碩等，皆獲法人買超434～59,645張不等，不斷電系統以系統電、盈正、廣隆也仍有法人買盤。

儲能概念股 長線不斷電

為兼顧環保與電力供應，最好的解決方案就是使用綠電，不僅離岸風電擁政策面的強力支持，太陽能也從過去的慘淡行情翻身。市場專家表示，不斷電系統（UPS）與儲電等相關類股，因近期的無預警停電，愈來愈受到關注，綠能是大勢所趨，與國家政策能源有高度關係，投資角度以長期為主、儲能相關類股是首選。

統一投顧董事長黎方國表示，乾淨能源與國家能源政策有高度相關，且大趨勢已成型，由於政策的全力支援，綠能相關企業的投資價值走高。

針對乾淨能源包括風力、太陽能等，黎方國與富邦投顧董事長蕭乾祥都指出，因關乎時間與季節，如白天才有日照，強勁的東北季風只在冬天，因此要將風力、太陽能的電力存下來，儲能設備是關鍵，藉以才有穩定的電力可供使用，因此，產業鏈中儲能相關是投資首選。

法人指出，包括旭隼、台達電、廣隆、碩天、盈正、全漢、系統電、大同、東元、科風等，可入列儲能相關類股，惟提醒須搭配技術面、籌碼面等面向，做為切入考量。

儲能類股之外，還可關注的是離岸風力族群。黎方國表示，相較於太陽能，風力較有區域性，針對各地環境進行客製化專案，風機設計也都不太一樣；針對該族群，搭配目前股價相對應位置，加上政策的推動，短線有可看性。

綠能為全球性趨勢，但個股競爭力不一，針對太陽能族群，法人提醒，由於報價與國際連動，面對大陸低價的競爭，雖然產業趨勢正確，但現階段供需態勢仍處於劣勢，產業仍在調整期。

蕭乾祥表示，減碳節能蔚為風潮，產業長期發展看好，投資角度也應著重在長期面，而非短期，且即使整體產業有前景，但個股也是各自變化，必須進一步分析個股的基本面，做為投資參考。