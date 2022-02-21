2月21日一分鐘強弱勢股

2月21日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

萬旭(6134)

10.00

車用、網通、醫療等領域的轉型布局可望陸續開花結果

彰源(2030)

9.98

期鎳觸三周半新高及法人追買，股價漲停，越過季線

太景*-KY(4157)

9.97

與文德藥業舉辦太捷信靜脈輸液上市會，藥品正式在醫院銷售

威致(2028)

9.94

國際廢鋼行情走強，威致2月跟進調漲鋼筋價格每噸400元

中櫃(2613)

9.94

去年前三季EPS為0.85元，資金布局股價低基期股

榮運(2607)

9.90

為長榮集團子公司，租賃貨櫃予長榮，1月合併營收創新高

永昕(4726)

9.90

藥明遭美列清單出貨受阻，國際藥廠急向永昕尋產能

杏國(4192)

9.86

杏國胰臟癌新藥啟動三期，中國第一位臨床病人給藥

大成鋼(2027)

7.40

鋼價上漲及美國基礎建設利多需求成長，法人續買，股價大漲

燦星旅(2719)

7.38

各國實施國境解封，將與病毒共存，觀光業將迎來成長

製表：王淑以

2月21日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

美德醫療-DR(9103)

8.95

疫情趨緩，防疫商品需求減弱，去年第4季恐虧損

華航(2610)

8.52

因各國邊境解封題材利多，股價大漲後修正乖離，股價回檔

長榮航(2618)

7.43

客運將從谷底翻揚，金虎年以來大漲四成以上，短暫回檔

良得電(2462)

7.33

1月合併營收月減9.21%，不如預期，股價拉回整理

艾恩特(3646)

7.10

1月合併營收連五個月呈現月減，營運走弱，股價疲態

天揚(5345)

6.12

財務遭櫃買中心緊盯，要求公告財務數字，不利股價

興農(1712)

5.48

1月合併營收23.41億元，創新高，股價大漲後回跌

建準(2421)

5.47

進入淡季，1月合併營收1.2億元，連兩月呈現月減

泰昇-KY(8480)

4.85

1月合併營收驟降至1.16億元，年減25%，月減22%

慶騰(4534)

4.33

營運連續走弱，1月合併營收為0.79億元，年減45%

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組