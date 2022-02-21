2月21日一分鐘強弱勢股
2月21日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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萬旭(6134)
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10.00
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車用、網通、醫療等領域的轉型布局可望陸續開花結果
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彰源(2030)
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9.98
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期鎳觸三周半新高及法人追買，股價漲停，越過季線
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太景*-KY(4157)
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9.97
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與文德藥業舉辦太捷信靜脈輸液上市會，藥品正式在醫院銷售
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威致(2028)
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9.94
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國際廢鋼行情走強，威致2月跟進調漲鋼筋價格每噸400元
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中櫃(2613)
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9.94
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去年前三季EPS為0.85元，資金布局股價低基期股
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榮運(2607)
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9.90
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為長榮集團子公司，租賃貨櫃予長榮，1月合併營收創新高
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永昕(4726)
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9.90
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藥明遭美列清單出貨受阻，國際藥廠急向永昕尋產能
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杏國(4192)
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9.86
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杏國胰臟癌新藥啟動三期，中國第一位臨床病人給藥
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大成鋼(2027)
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7.40
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鋼價上漲及美國基礎建設利多需求成長，法人續買，股價大漲
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燦星旅(2719)
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7.38
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各國實施國境解封，將與病毒共存，觀光業將迎來成長
製表：王淑以
2月21日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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美德醫療-DR(9103)
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8.95
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疫情趨緩，防疫商品需求減弱，去年第4季恐虧損
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華航(2610)
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8.52
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因各國邊境解封題材利多，股價大漲後修正乖離，股價回檔
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長榮航(2618)
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7.43
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客運將從谷底翻揚，金虎年以來大漲四成以上，短暫回檔
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良得電(2462)
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7.33
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1月合併營收月減9.21%，不如預期，股價拉回整理
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艾恩特(3646)
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7.10
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1月合併營收連五個月呈現月減，營運走弱，股價疲態
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天揚(5345)
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6.12
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財務遭櫃買中心緊盯，要求公告財務數字，不利股價
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興農(1712)
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5.48
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1月合併營收23.41億元，創新高，股價大漲後回跌
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建準(2421)
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5.47
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進入淡季，1月合併營收1.2億元，連兩月呈現月減
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泰昇-KY(8480)
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4.85
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1月合併營收驟降至1.16億元，年減25%，月減22%
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慶騰(4534)
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4.33
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營運連續走弱，1月合併營收為0.79億元，年減45%
製表：王淑以
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