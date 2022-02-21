入手金融股等配息？他曝恐陷套牢危機

金融股2021年獲利相當高，不少投資人會因為金融股的高殖利率而買進參與除息，資深分析師表示，除息要能完全填息才是真的賺到股息，才能放進口袋，並不是每一檔金融股殖利率都很高，加上已漲了一波，能不能完全填息還很難說，所以並不建議參加除息。

啟發投顧分析師李永年提醒，不是每一檔金融股殖利率都是很高的，往年殖利率可能4%以上就算高的，今年則要超過5%、6%，目前金融股看起來殖利率高的大部分屬於以壽險、保險業為主幹的，因為他們有大部位的投資基金都買美股、台股，而這些市場近2年都漲翻天，當然大賺錢，不過，今年確定會升息，以目前通膨水準來看，最少升息4次，力道可能相當猛，對股市也會造成相當大的壓力。

或許有人認為按照過去2000年網路泡沫化、2008年金融海嘯的歷史經驗來看，美國升息後都造成股市大漲，但李永年認為，過去2次經濟景氣復甦的腳步都非常穩健，升息反而讓股市向上推升，不過這次不一樣，主要是因為通貨膨脹過於嚴重，一旦升息，也可能將經濟景氣打下去，在沒有景氣行情的情況下，股市也可能會隨之下跌，保險資金就沒辦法在股市大賺錢，獲利反而會下降。

李永年指出，參加除息不是只看去年的表現，更重要的是看今年、未來的表現，如果去年表現好，殖利率當然高。至於什麼情況才能賺到股息？是要填息後才是將股息放到口袋裡，要未來前景非常好才能填息，以保險業主幹的金融股今年持續在股市賺錢的機會不大，能不能完全填息，很難說，所以他不建議參加除息，可以賺價差，他認為要賺到股息的困難度會比較高。

有人會說，升息利差會擴大，是不是可以參加以銀行為主幹的金融股除息，李永年指出，問題在於以銀行為主幹的金融股殖利率都相當低，萬一股市下跌，靠這一點利差所製造出來的利多效應，恐怕沒辦法抵擋住大盤回檔的壓力，是不是真的要去買以銀行為主幹的金融股來參加除息，可以到時候再看情形。

（中時新聞網 曹逸雯）

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