新增TESLA美規出貨 鴻碩等3檔營運吃補

鴻碩健和興中探針新增TESLA美規出貨 營運吃補

隨著特斯拉（Tesla）今年交車量可望挑戰倍增，加上超級充電站可望開放給其他廠牌電動車使用，大幅推升充電樁需求，台廠供應鏈包括鴻碩、健和興、中探針等今年開始新增量產美規產品將是最大受惠族群。

電動車進入快速成長期，也將帶動全球充電樁迎來基建潮，台灣連接元件廠，除了最早攻入特斯拉供應鏈的貿聯-KY外，包括信邦、詮欣、宏致、鴻碩、凡甲等都在布局多年後陸續開花結果。

其中鴻碩鎖定充電樁及充電槍線束，去年成功打進Tesla供應鏈，初期以中國市場（中規產品）為主，今年在價格重新調整後，正式啟動美規產品出貨，預計從第1季底或第2季開始量產出貨，預料將帶動今年整體營運谷底翻揚。

鴻碩受惠農曆年前客戶備貨積極，Type C產品出貨旺推升1月合併營收衝上新台幣3.17億元，年增23.58%，率先創下單月歷史新高。

鴻碩為監視器後訊號線大廠，近幾年積極跨入通路及高階傳輸訊號線，包括Type C、U3、HDMI等，並布局車用、醫療及儲能領域，去年切入Tesla供應鏈，供應充電樁及充電槍線束，但營收貢獻仍低，法人預期今年加入美規產品加上部份產品單價均有提升，將推升今年整體營運表現。

除了鴻碩外，包括健和興及中探針也將新增美規產品，健和興將持續擴建充電槍產能，看好電動車、充電槍及基建將是2022年主要成長動能。

健和興上週公布1月份自結損益，營收4.3億元，年增11%，稅前獲利1.04億元，較去年同期0.76億元成長逾 30%，單月稅前每股盈餘為0.67元。

中探針為探針及探針式連接器製造廠，主要經營探針及探針製品研發製造，產品應用於手機、筆電、電動汽機車、半導體封測等，客戶包含美系及陸系一線客戶。中探針今年1月營收來到3.38億元，月增10.85%，年增28%，同樣創下歷史新高紀錄。