2/21上市、櫃企業營運快報

今（2/21）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.汽車零配件廠東陽自結1月稅前獲利新台幣1.2億元，較去年同期1.17億元成長3%，是去年4月以來單月高點，1月每股稅前純益0.2元。

2.旅遊業者雄獅(2731)因應後疫情時代旅遊型態轉向國旅，以區域樞紐（Regional Hub）和服務旅客為核心概念進行門市轉型升級，鎖定高鐵、台鐵、捷運交匯的轉運站推出「新型態四代店」，首波插旗南港、板橋、新烏日及新左營，台北車站門市預計下半年改裝完成。

3.晶圓代工大廠台積電2022年資本支出估達400～440億美元，面板大廠友達亦宣布啟動睽違14年的在台擴廠計畫，身為主要合作供應商的無塵室設備工程廠漢唐(2404)可望同步受惠，今年營運可望恢復成長動能、明年營運展望同步看俏。

4.豐興(2015)周一(2月21日)開出本周盤價。盤價連三漲後，本周豐興國內鋼筋平盤、廢鋼平盤、型鋼產品平盤。

回顧上周，豐興國內廢鋼每公噸續漲300元，鋼筋每公噸續漲400元，廢鋼、鋼筋都是連續三周上漲，型鋼產品基價每公噸也漲600元，中止連12周平盤局面。

5.綠界科技(6763)配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2230張，其中1517張採競價拍賣，競價拍賣期間從2月22日至24日，競拍底價為690.91元；預計於3月1日上午10時開標，並於3月3日至7日辦理公開申購。目前綠界科技承銷價暫定760元，18日興櫃收盤價1130元。