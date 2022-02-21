國票看好ABF等類股 群益：本周望18,500

國票投顧本周看好ABF、散熱等四類股

2月18日全體上市公司總市值為56兆5,262.56億元，較前周五（11日）總市值減少2,413.76億元，周減幅為0.43％。

國票投顧本周看好四大題材類股，包含：ABF股、散熱股、鋼鐵股、記憶體股等，預期本周指數在17,800-18,350點區間震盪。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.Fed公布的會議紀要並未暗示3月將升息2碼，也沒有提及後續每次FOMC決議都會升息，鷹派立場不如市場原先預期的強硬，情況有利國際股市維繫高檔。

2.本周將有不少公司法說會，包含近期盤面熱門股欣興、旺宏、義隆等，可望帶動市場氛圍，提供大盤強勁信心及支撐表現。

3.莫德納CEO認為，疫情正接近最後階段，未來病毒的變異有80％機率往弱化方向發展，另全球新增確診數比起前一週下降19％，疫情高峰似已過去，加上解封成為國際趨勢，疫情復甦的受惠股將有持續表現的動能及契機。

群益證券看好本周指數區間18,000-18,500點

台股累計今年初開盤迄2月18日共28個交易日，集中市場總成交值8兆1,414.49億元，日均值為2,907.66億元，股票成交量周轉率為15.08％。

群益證券看本周台股指數區間為18,000-18,500點，本周看好四大題材類股，包含：中小利基型科技股、台積電供應鏈、航運股、鋼鐵股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.台股基本面佳加上資金持續流入，即使消息面受俄烏關係影響短線震盪，但偏多心態相對強勢，1月因應美股大跌與封關賣壓退場的資金仍未全面回補持股，觀望短線伺機進場。

2.2月起因疫苗施打率普及，致死率和重症顯著減少，多國邊界2至3月陸續開放，防疫政策鬆綁，如美國將解除強制口罩政策，歐美開始以「流感化」看待疫情。

衛福部高層表示：「為不讓台灣經濟與其他開放邊境國家相差太多，勢必開放邊境」，首波開放商務客入境，未來入境檢疫天數縮短。

3.俄烏關係消息變化，消息多空分歧，連半導體原料與供應鏈都被當成潛在利空，但實際上影響全球經濟程度非常有限，戰爭可能開打就結束。