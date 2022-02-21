最持久投資潮 近5成民眾看好台股上萬九

庶民最持久的一波台股投資熱潮。國泰金控21日公布2月最新調查顯示，有49.7％的受訪民眾估台股今年上半年高點至少在1萬9千點以上，甚至有31.4％估超過19,500點，同時有逾32％的受訪者仍有意願將現金、定存轉入股市投資，2月風險偏好指數14.4，雖比農曆年前下降5.5，但維持21個月風險偏好正指數，是此調查啟動近12年來最長的一波投資熱。

國泰金控每月初都會固定對集團客戶進行線上問卷調查，以了解民眾對經濟等最直觀的感受，本月初調查時正值農曆春節長假期間，但因本土疫情升溫、加上俄烏等國際地緣政治風險升溫，造成民眾對相關經濟及前景略轉悲觀，民眾的景氣展望指數下降，覺得現在經濟景氣比半年前好民眾由1月初的52.2％急降到38.3％，景氣現況指數即由16.2降到2.3，預期未來半年經濟景氣會比現在好者，亦從44％降到36.1％，景氣展望指數亦從1月的17.5下降至2.8。

同時民眾對薪資上漲預期指數也從1月16.2降到9.2，因為對未來經濟及收入預期略轉悲觀，所以會反應在消費態度上，耐久財及非耐久財消費意願也都下降，未來半年有意增加購物、上館子、旅行等非耐久財意願者，由1月的33％降到27.5％，是8個月來首次跌破三成，大額消費意願指數從1月的11直接下滑到0.6。

儘管民眾對台股預期亦有回落，即有29.5％的受訪者預估未來半年台股會下跌，比1月的22％上升，預估會上漲者由46.7％下降到37.9％，台股樂觀指數由1月的24.7下降到8.4，但依舊維持四個月的正指數，風險偏好則是從2020年6月以來，已持續21個月正數，民眾仍是有意願轉入股市投資。

本月國泰金的時事題即是問上半年預期台股高低點的落點，有26.6％預估高點不在18,000～8,500之間，23.7％則估18,500～19,000點之間，這部分是占率最多者；但有18.3％估會在19,000～19,500之間，有23.6％估19,500～20,000，有7.8％估會破2萬點，等於有49.7％估台股上半年會破1萬9。

在上半年低點部分，最多的是估17,500～17,000之間，有23.8％，其次是估破1萬6者有23.1％，16,500點到16,000之間有19.7％，17,000~16,500點則有18％，18,000~17,500則是15.4％，差距都不太大，分布相對平均，57.2％估台股即便回檔，仍至少在16,500點以上。