盤前掃描｜2/21財經重點一把抓

本日重要投資情報：（1）13檔避險概念股 亂世扮明燈；（2）長榮陽明的關鍵時刻 老謝：3件事主導走勢；（3）14檔投信大力敲進；（4）英特爾新PC處理器大單 台積電緊握在手。



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14檔法人力挺 後市唱旺

俄烏戰局詭譎，台股18日波動加劇，一度大跌近百點，惟危機入市者不少，包括長榮（2603）、欣興（3037）等14檔，吸引買盤勇於進場承接，行情呈價增量揚，並且擁法人買超，後市值得留意…閱讀全文

英特爾新PC處理器大單 台積電緊握在手

處理器大廠英特爾18日召開分析師大會並揭露2022～2025年PC處理器技術藍圖，台積電3奈米及更先進製程晶片塊大單在握。英特爾預計明、後兩年推出的Meteor Lake及Arrow Lake將採用晶片塊（tiles）設計…閱讀全文

長榮陽明的關鍵時刻 老謝：3件事主導走勢

近日俄烏緊張情勢「空襲」全球股市，而低本益比、高殖利率股成市場資金避風港。財信傳媒董事長謝金河表示，同樣3倍本益比，貨櫃航運股比面板股格局更勝一籌，並提醒航運今年要看基本面是否能戰勝技術面…閱讀全文

13檔避險概念股 亂世扮明燈

烏克蘭局勢詭譎多變，美國指俄羅斯意圖發動「假旗行動」，加上聯準會（Fed）鷹浪來襲，風險偏好遭到壓抑，美股走弱，科技股為主NASDAQ指數連二黑，日K線呈死亡交叉走勢，黃金、美元為首避險資產地位提升…閱讀全文

危機入市 俄烏緊張與疫情尾巴下 3檔開胡

美股受俄烏危機利空影響持續震盪，台股卻能逆勢持續上漲，從基本面來看，1月上市櫃公司營收月增8.97％，而新台幣兌換美元維持相對強勢，國際熱錢並未撤離台灣，外資期貨未平倉空單年後大幅減少1.5萬口，三大法人年後積極回補台股…閱讀全文

美系新品齊發 PCB廠吞補丸 6檔吸睛

儘管時序進入傳統淡季，不過美系手機品牌有望看到手機、筆電、平板等新產品將推出，預期將成為支撐供應鏈淡季營運的動能，法人看好如臻鼎-KY、台郡、欣興、華通、嘉聯益、燿華等多家業者將受惠。去年底因長短料持續干擾，不少產品需求遞延至今年初發酵…閱讀全文

14檔投信大力敲進

投信扮演台股最強多頭種子部隊，累計連14日買超共354億元，根據統計，近14個交易日以來，投信累計買超金額逾10億元以上、且18日單日也持續站在買方，計有14檔個股，其中，半導體股占一半，前六名更全數由半導體股包辦…閱讀全文

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