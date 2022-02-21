特用化學在半導體供應鏈吃香 5檔受注目

特用化學異軍突起 半導體供應鏈角色日益吃重

台積電持續擴廠計畫，帶動半導體供應鏈商機，除設備業受惠，特用化學業異軍突起，包括製程所需電子級化學品需求外，因應環保衍生的化工材料及服務也備受青睞。

台積電供應鏈三福化搭上半導體特用化學題材，股價自去年11月底80.1元低點，在市場買盤推升下，在去年12月30日攻至波段高點187.5元，1個月內股價狂飆1.34倍。

同樣受投資人關注的台積電供應鏈化工廠，勝一同期間股價也自138.5元攻至183元，波段漲幅44.5元；特用化學在半導體供應鏈應用短期內成為市場關注的熱門題材。

三福化工處理半導體製程廢水，有毒的物質可回收再利用，如製程所需顯影液，可回收再純化。IC廠使用過的光阻顯影液透過回收系統，經電解及純化系統製成半導體電子級顯影液，再回供給客戶，落實環保循環經濟。

另外，三福化工銅蝕刻劑回收系統的過氧化氫含量低、安全性高、穩定性較佳，因蝕刻性能優異，可滿足高精度加工及銅箔合金膜用蝕刻液；並因應高階IC封裝製程，推出可回收光阻劑的剝離劑。

勝一生產電子級溶劑，包括醋酸丁酯、醋酸丙酯、丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚丙酸酯，供應半導體製程所需溶劑。

輔登錄興櫃市場的特用化學新兵新應材專注於特殊原料，製造半導體及顯示器應用特用化學材料，累計取得9項科專計畫，研發產品應用到4大專業領域，包括薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）光阻材料，以及微發光二極體（Micro-LED）、影像感測器及半導體光學元件應用材料，同時供應半導體先進製程材料。

另外，興櫃化工股納諾科技與中興工程合作，投入台積電高雄新廠土壤清油污作業，預計2月底、3月初設備即可進駐，特用化學在半導體產業擴產建廠前的土壤淨化，也扮演不可或缺的重點角色。

整體而言，台灣特用化學產業在品質提升及應用面擴增下，已逐步跨入台灣半導體產業供應鏈，扮演重要角色。台積電等半導體業者擴建新廠，除電子業設備廠直接受惠外，也為特用化工廠帶來商機。