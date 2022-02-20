除息、升息行情 金融股超前部署一次看

受到美國聯準會（Fed）即將啟動升息循環影響，不少股民選擇現金殖利率穩健的金融股做為投資標的，分析師指出，金融股看似殖利率很高，但並非每檔都有亮眼的殖利率，若想參與除權息行情，建議選擇殖利率相對高的壽險金控，包括富邦金（2881）、國泰金（2882）、新光金（2888）等，且想靠著配發股息發財，除了殖利率外，也要注意股價是否能夠填息，填息後才算是落袋為安。

由於升息會讓銀行利差擴大，有助於未來營收表現，若要押寶升息行情，可留意以銀行業務為主體的金融股，例如兆豐金（2886）、中信金（2891）、第一金（2892）、玉山金（2884）、開發金（2883）等，不過，分析師對此表示，銀行金控股的殖利率相較壽險金控股不會太高。

去（2021）年投資市場強勁、股市日均成交量大增，與投資市場連結度較高的壽險金控、證券金控獲利大暴衝，15家上市櫃金控公司去年獲利約5,806億元、創歷史新高，業內人士推估，2022年可望配發相當現金股利，預估2022年金融類股平均股利率為4.23％，超越加權指數股利率3.71％，因升息循環可能維持一定期間，預測2023年股利率將持續攀升達4.42％，金融股擁有穩定配發股利特性，適合長期持股。

中華信評指出，升息對金控業者來說是加分，對銀行淨息差有撐，可望撐住獲利動能，對於壽險業也是助益，在升息循環下，有望提高整體經常性收益率，壽險及銀行都將受惠；不過，壽險業仍有潛在變數，應留意台、美利差若擴大，是否造成避險成本增加，後續還有接軌IFRS17問題必須面對。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）