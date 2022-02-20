長榮陽明的關鍵時刻 老謝:3件事主導走勢

近日俄烏緊張情勢「空襲」全球股市，而低本益比、高殖利率股成市場資金避風港。財信傳媒董事長謝金河表示，同樣3倍本益比，貨櫃航運股比面板股格局更勝一籌，並提醒航運今年要看基本面是否能戰勝技術面，投資人須關注高運價維持多久、第四季淨利，以及今年配息這三件大事。

謝金河解析，航運格局比面板大的觀察重點在於毛利率的差異；面板雙虎毛利率從去年以來不斷往下滑落，如友達去年第二、三季都在25％以上，如今第四季毛利率降到18.9％；而群創更從29％以上，腰斬降到15.3％。

他提醒，如果雙虎毛利率降到個位數，未來面板股可能會賠錢，這是最核心的問題，因為股價不是反應過去，而是反應未來。

而貨櫃航運，長榮、陽明元月股價都大跌逾30％，2月又漲逾16％，長榮的9周K值已降到40以下，技術面調整持續，長榮去年7月與9～10月均見大幅回檔，這三個月殺戮，股價暴跌65％，今年元月又跌20.7％。

謝金河認為，現在是貨櫃三雄基本面在抵抗技術面調整的關鍵時刻，最重要的是運價在高檔可以持續多久？還有市場關注的第四季淨利及今年配息，這才是貨櫃航運股的大事，但同樣3倍本益比，貨櫃航運股比面板股格局更大。