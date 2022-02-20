貨櫃三雄再現神鬼奇航？專家解惑

貨櫃三雄再現神鬼奇航？專家：要先打出這兩隻腳

外資上周五（18）猛敲航空、航運股，引發市場矚目。外資大買貨櫃三雄，包括長榮45,799張、陽明回補17,114張、萬海加碼6,887張，累計買超69,800張、金額達95億元，帶動航運類股交投熱，成交值比重超過35％。康和證券表示，外資對貨櫃航運股的多方態度及放手電子股的操作，可能與美國Fed即將升息有關。

航運股周線連兩紅，繼虎年開紅盤首周航運類股指數大漲14.92％後，上周又上揚8.29％，成交量高達3,450億元，占全體上市股票交易金額25.97％，僅次於半導體類4,270.96億元及32.15％，人氣高檔不墜。

近期，外資資金轉向航運股，長榮、陽明及萬海是否能複製去年「神鬼奇航」榮景，投資專家指出，只要航運股量能持續擴大、一哥長榮帶量突破149～150元的壓力區，熱絡的局勢可望延續。

若俄羅斯入侵烏克蘭，預期市場將有激烈避險反應，投資人湧入美公債與美元等避險資產，美國聯準會（Fed）可能因此暫時延後升息，市場觀望氣氛轉濃。

法人認為，因利率與本益比是天秤的兩端，利率一旦走高，電子股就無法享有高本益比的優勢，目前電子股處於修正本益比階段，資金轉向高現金殖利率股、低本益比及股價低基期的航運股找尋機會；不過，依據過去歷史經驗，美國正式進入升息循環階段，挾著利空出盡，電子股就會大復活。

（旺得富理財網 黃順德）

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