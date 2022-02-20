快上船？2大神秘力量出手貨櫃三雄曝

快上船？航運三雄狂噴別賣太早 他爆2大神秘力量出手

周五（18日）台股在電子權值股熄火下，貨櫃航運族群再度領漲，外資狂砸逾95億元，敲進貨櫃三雄近7萬張，並反手倒貨航空雙雄4.9萬張。不少投資人好奇，外資單日暴買航運老大長榮45799張，是否意味三雄還有好戲，但有專家持中立看法。

認為周五長榮、陽明、萬海急拉大漲，主要是「當沖和軋空」兩大力道推升，因為航空股漲多沒肉了，當沖客又重回航運股大沖特沖，而股價挺進波段新高時，借券賣出的法人被迫「強行回補」，也助漲股價持續向上。

外資近三個交易日對台股買超不手軟，並集中敲入航空、貨櫃航運股，令市場意外的是，18日外資大買長榮45799張居冠，另外陽明也買超17114張，萬海買6887張，累計買超69800張、金額95億元。

外資瘋買，帶動航運類股交易熱絡，成交值比重衝破35％，成為盤面當紅炸子雞，其中長榮大漲5.99％至141.5元；萬海狂漲6.28％至194.5元；陽明上漲4.02％至116.5元；四維航、志信、中櫃、榮運等連袂漲停。

前外資操盤手、摩爾投顧分析師張貽程表示，18日貨櫃三雄午盤急拉大漲，是因為「當沖和軋空」兩大力道推升，他解析如下：

一、當沖客又重回航運股大沖特沖，因為航空雙雄的長榮航、華航，短期飆漲這麼多又創航空股市值新高，能賺的肉所剩不多，所以沖完空運，當沖客轉向海運，所以長榮、陽明、萬海近中午點火，就是因為航空股對當沖客來講沒肉吃了。

二、軋空力道湧現，從航運股的籌碼面發現，長榮和萬海的外資「借券賣出餘額」非常高，所以在當沖客往上沖，把股價挺進波段新高時，借券賣出的法人被迫「強行回補」，也讓股價有助漲的力道往上。所以前述「當沖和軋空」兩股力量，讓周五貨櫃三雄再度成為台股盤面焦點。

至於貨櫃三雄後勢，張貽程依然維持中立看法，因為上檔套牢壓力太大、籌碼太零散，加上疫情已經要過去，歐洲各國已經不戴口罩了，亞洲也逐漸開放觀光經濟當中，貨櫃三雄可能只是當沖客表現的戰場。

不過近期外資資金往航運股靠攏，長榮、陽明及萬海是否能複製去年「神鬼奇航」榮景，有法人指出，只要航運股的量能持續擴大，指標股長榮帶量突破149～150元的壓力區，熱絡的局勢就可延續。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（中時新聞網 吳美觀）

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