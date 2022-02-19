美升息倒數 法人教戰買股策略

美國聯準會（Fed）預估3月宣布升息，調整幅度落在1碼～2碼，引發高度關注。法人認為，市場短線上已適度反應升息事件，雖然不排除有利空出盡的機會，也不能忽視台股位階強過美股所帶來的補跌效應。操作建議「留意評價修正」、「避免過度追價」，以及增持高殖利率股為三要點。

距離Fed 3月召開利率決策會議剩不到1個月時間，群益投顧董事長蔡明彥表示，隨著時間點越來越近，預期盤勢對相關訊息將領先反應，導致震盪幅度加大，伴隨俄烏戰事多變，干擾短線投資信心，以及國際油價衝高，影響美CPI表現，皆是牽動升息速度的關鍵因素。

除留意升息循環所帶來的資金調整潮外，先前領漲的科技族群也面臨成長動能趨緩壓力，由領頭羊美股來看，今年以來，受Fed升息及俄烏消息影響，指數頻頻盤中下殺現象，也反映出長期龐大多頭部位持續減碼的徵兆。在未來將連續升息的情況下，進一步加重高估值個股賣壓沉重，壓抑大型權值、科技股表現。

針對台股部分，凱基投顧台股策略分析師張明祥提出三大關注焦點，第一是聯準會3月正式鳴槍升息，雖先前全球股市已有提前修正，但台股在此期間的跌幅及觸底時間，皆未達到過往經驗的滿足點，隱含補跌的可能性。

其次，俄烏地緣政治風險至今渾沌不明，不確定因素對股市影響最大，且進一步推升油價走高，觸動通膨敏感神經，是否使得Fed加速緊縮，導致新一波的資產拋售潮顯現。

而近兩年來台股企業獲利大幅成長，墊高基期表現，市場普遍預估首季還有維持增長的機會，但隨著庫存水位陸續提高，上半年整體獲利表現有可能轉為衰退，表現不如預期，出現下修空間。

因應升息趨勢等事件，可能導致台股面臨中期震盪或修正，在資產配置上，法人建議要審視持股是否估值偏高，有面臨評價修正的風險，以及競逐強勢族群時，避免過度追高，適時停利停損，且可考慮增持高殖利率類股。整體來看，市場氛圍持續受到地緣政治危機及升息兩大因素干擾，預期國際股市會持續震盪，布局上仍要留意風險管控，建議聚焦獲利佳，且具殖利率保護的個股，面對股市震盪波動較有防禦效果。

淘金密碼 藏在高股息ETF裡

時序進入2月最後一周，上市櫃董事會通過財報及股利政策，預料將是盤面兩大關注重心，市場初步預估，今年整體現金股利發放至少達2.2兆元，創下新高紀錄。投資專家分析，配合美國聯準會（Fed）加速升息，高殖利率股「卡位戰」將是市場買盤挪移的重要策略。選股上，除了等待財報公布，預估配息、殖利率外，由高股息ETF成分股中，挑出兼具產業穩定性與方向性，是可參考的方向之一。

觀察目前盤面表現，萬寶投顧總經理蔡明璋認為，資金已開始出現大挪移的跡象。由18日成交比重來看，扮演電子產業重要指標的半導體占比，竟然低於航運族群，背後的原因，就是反應Fed即將升息，相對不利科技股，有利高殖利率族群表現。這也使得市場的「聰明錢」，提前湧入可望在3月公布股利政策的長榮、陽明等航運類股，成為資金領攻要角。

群益投顧市場通路研究部經理陳育榆表示，今年是Fed展開升息循環的第一年，高殖利率股表現備受市場關注。

尤其台股近年表現強勢，部分原因可歸功於股息報酬相對較高，吸引法人、壽險等大型資金卡位，尋找潛在殖利率高，以及公司營運穩健的個股便成為近年最盛行的「殖利率概念投資法」。

不過，「殖利率概念投資法」常會面臨「賺股息、賠差價」的情況，篩選上也常會受到個股成交量不足，或高配息拖累股價表現所侷限，出現傳產集團高殖利率股的含息報酬，反倒落後大盤等問題。

陳育榆建議，可借鏡法人著墨的高股息殖利率概念股，直接從相關ETF持股中，進一步挑出營運展望佳的個股。