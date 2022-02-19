搶搭順風車賺一波！金融、電子2檔出列

俄羅斯宣布部分撤軍，台股重返萬八，雖俄烏情勢暫緩，但不代表戰情完全落幕，隨市場更聚焦美國Fed（聯準會）動向，一旦升息有風吹草動，股市將劇烈反應，考量盤勢仍偏大震盪，分析師建議，資金宜預留給低本益比的股票，並點名兆豐金、技嘉等2檔獲投信重押，是值得布局標的。

萬寶投顧分析師陳子榕指出，台積電日前宣布發放2.75元現金股息，並破天荒實施庫藏股，但因擬買僅1,387張，張數不多，對股價激勵有限，宣示意義反而更大。

另外，投信連14日買超台股，總金額約355億元，陳子榕指出，鎖定對象包括廣達、開發金、世芯-KY、技嘉、兆豐金等個股，累計買超逾3億元，顯然是為季底作帳提前卡位，其中，兆豐金本益比20倍、技嘉本益比不到9倍，都是可布局標的。

觀察投信開年以來動向，可見鎖定記憶體、航空、金融及台積電供應鏈等「4大族群」，法人認為，在基本面支持下，相關認養股漲勢不容小覷，可望成為首季作帳焦點。

除抗通膨的金融與期待解封商機的航空，電子族群部分，投信以記憶體族群為主，著眼於報價轉漲利多，但台新投顧副總經理黃文清也提醒，部分個股成交量大，投信在當中扮演角色並不吃重，仍需關注外資買盤，以及因應新基金或ETF募集成立，內資買盤進場布局持股的可能性。

此外，IC設計近期慘遭投信「棄養」，如創惟遭投信倒貨逾3千張，堪稱「成也投信、敗也投信」的最佳代表。

黃文清分析，Fed預計3月啟動升息，大盤月底前仍有望挑戰歷史新高，惟後續受升息因素影響，恐再面臨震盪，長線則仍是看多不變。

陳子榕同樣認為，盤勢受消息面影響變化莫測，弱勢股遇反彈宜盡快減碼，並建議採取低持股、低位階、籌碼優勢的個股布局，靜待好買點出現後再分批進場。



（旺得富理財網 李宗莉）

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