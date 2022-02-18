融券步步高 軋空氣勢轉強

俄烏戰局多變，加上Fed升息議題持續牽動市場情緒，看空勢力崛起，大盤融券餘額已逼近50萬張整數大關，改寫今年以來新高，尤其航空、DRAM族群等人氣指標，更是「空軍」重兵集結之地。法人預期，將有機會進一步醞釀軋空行情。

台股今年波動幅度加劇，隨著指數站回萬八之上，市場高檔放空力道也開始逐步轉強。據統計，大盤融券餘額從開紅盤以來即穩步墊高，自40.82萬張增加到49.51萬張，期間增加8.69萬張，直逼50萬整數大關，登上今年高峰。

群益投顧董事長蔡明彥指出，雖然俄烏地緣政治風險持續影響國際股市，但實際上對全球經濟的干擾程度相當有限，預期戰爭可能開打就結束，不排除此次俄烏危機將是短線的投資機會，加上資金持續回流台股趨勢明顯，預期後續仍有後表現空間。

凱基投顧也認為，台股18日雖下跌36點，但整體來看，低點並未跌破先前多方缺口下緣支撐，顯示短多格局尚未改變，指數可望再度挑戰前高，維繫市場人氣。

進一步觀察近一周融券大增前十名個股，包括華航、長榮航、華邦電、友達、國碩、萬海、晶豪科、和益、欣興、華通，其中不乏有許多盤面人氣指標，尤其「航空雙雄」華航、長榮航2月以來波段漲幅各達35.47％、45.83％，隨著股價衝高，空單也呈現倍數增加，18日來到4.34萬張及6.41萬張。

分析師林信富表示，目前台股盤面利多、利空訊息紛雜，促使資金持續流向有基本面題材加持的個股，例如航空受惠全球解封趨勢、記憶體報價走揚、ABF需求強勁，獲得三大法人積極卡位，推升相關族群股價短線急漲，融券水位也跟著增加。

此外，目前投信、外資買超力道延續，布局策略聚焦產業前景正向、高殖利率等利多題材，在資金加速進場的情況下，高融券、高券資比股將有進一步醞釀軋空行情、帶動股價走高。