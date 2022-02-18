外資瘋挺 航運成交比重衝逾35％

外資瘋航運股，推升18日上市航運股成交值比重衝破35％，上市電子股相形失色，掉到五成以下。康和證券投資總監廖繼弘認為，外資資金往航運股靠攏，帶動上市航運指數日KD鈍化，是否能複製去年航運股的榮景，成交量是關鍵，熱灶需續旺，台股短期將在季線及18,500點區間震盪。

台股本周遭受俄烏邊境緊張的利空摧殘，上下震盪劇烈，投資人心情猶如坐雲霄飛車刺激萬分。18日台股開盤雖然再度受到美股重挫衝擊，一度大跌170餘點並跌破月線，所幸靠著外資及投信強勁力挺台股、俄烏衝擊利空鈍化及資金點火航運類股，台股終場跌幅收斂，僅小跌36點，跌幅0.20％，收在18,232.35點，成交量為3,067億元，月線守穩。18日台股也收周線，下跌78.59點、跌幅0.43％。

大盤估18,500區間震盪

永豐投顧總經理李學詩認為，上市櫃公司1月營收優於預期，目前因國際局勢干擾，類股輪動快速，建議逢國際利空時加碼布局，下周台股指數區間為18,100點至18,500點。

統一投顧董事長黎方國表示，外資及投信本周對台股站在買方，尤其投信已經連14日買超合計達353.92億元，外資18日則連三日買超，合計達305.96億元，是台股每逢重挫、危機重重下都能化險為夷的功臣。

特別的是外資近三個交易日對台股買超猛踩油門，並集中敲入航空、貨櫃航運股，如華航、長榮航、長榮、陽明及萬海，帶動航運類股交易熱絡，18日長榮大漲5.99％，萬海上漲6.28％、陽明上漲4.02％，激勵上市航運指數大漲4.38％，漲幅居冠，甚至漲幅第二大的上市生醫指數僅上漲0.91％，與第一名差距頗大，顯示資金湧入航運股的熱絡程度。

電子股交易遭受擠壓

18日上市航運股的成交比重衝高至35.41％，電子類成交值比重降至五成以下，僅有45.42％，盤面氣氛回到去年貨櫃航運股長榮、陽明及萬海等一馬當先的局面，法人指出，只要航運股的量能持續擴大，指標股長榮帶量突破149～150的壓力區，熱絡的局勢就可延續。

廖繼弘表示，外資對貨櫃航運股的多方態度及放手電子股的操作與美國Fed即將升息有關。因利率與本益比是天秤的兩端，利率一旦走高，電子股就無法享有高本益比的優勢，目前電子股處於修正本益比階段，資金轉向高現金殖利率股、低本益比及股價低基期股找尋機會；不過依據過去歷史經驗，美國正式進入升息循環階段，挾著利空出盡，電子股就會大復活。