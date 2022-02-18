外資唱多DRAM 華邦電、旺宏等5檔最穩

美光漲價效應，讓記憶體族群近期全面轉強！除美系外資喊多DRAM雙雄，認為NOR Flash供需狀況良好，給予華邦電、旺宏「優於大盤」評級，本土法人也指，DDR5賣到缺貨又漲價，加上利基型DRAM自3月起可能開始缺貨，除華邦電外，南亞科、晶豪科、群聯等3檔也可留意。

美系外資出具最新報告指出，華邦電、旺宏去年第4季營收奏捷，NOR Flash收入各年增50%與57%，而旺宏NOR Flash的營收貢獻度，更由2020年的42%拉升52%，華邦電則穩定維持40%水準。

隨NOR Flash採用率提高，多樣化需求仍在，華邦電及旺宏在汽車、消費、通訊、工業等市場的NOR Flash業務營收貢獻均等，免受周期性變化的影響。

展望今年，該外資樂看NOR Flash供需前景，認為雖主要終端市場庫存調整持續，可能帶來需求逆風，但華邦電在改善產品組合後，仍可維持NOR Flash業務強勁的獲利趨勢。

在報價部分，去年因企業計算需求復甦及5G部署的背景下，NOR Flash報價走強，今年上半年估呈溫和下降，並於下半年回穩，整體而言，預計平均售價將呈個位數的微幅成長。

雖通膨可能使消費電子及PC伺服器的庫存周期延後，但鑑於需求基礎廣泛及NOR Flash供應緊繃，預計短中期仍對NOR Flash有利，NOR Flash公司的股價表現，將優於記憶體製造商，也強過整體半導體指數，因NOR Flash去年第4季強勢定價，是推動營收的主因。

永誠國際投顧分析師蘇建豐則指，美光漲價效應，讓記憶體近期全面轉強，未來元宇宙也需要記憶體的速度，營收獲利有機會續攀，如DDR5賣到缺貨又漲價，利基型DRAM自3月起可能開始缺貨，南亞科、華邦電、晶豪科、群聯皆可留意。

蘇建豐表示，盤勢震盪就該好好觀察籌碼穩定度，留意產業趨勢，上漲機率就會較大，除了強勢攻擊中的記憶體族群，其餘像Mini LED、太陽能、IC設計、載板、散熱等族群，也見法人積極買進，不乏表態契機。

（旺得富理財網 李宗莉）

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