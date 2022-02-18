2月18日一分鐘強弱勢股
2月18日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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佳龍(9955)
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9.98
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通膨升溫及烏克蘭局勢動盪，金價節節攀高，股價強勢噴出
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易飛網(2734)
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9.98
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日本3月擬開放國門，台灣列入首波放行名單，旅行社歡慶
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東鹼(1708)
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9.94
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化工及航運雙引擎發揮，營運全力衝刺，外資連2日力挺
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四維航(5608)
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9.93
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農曆年後BDI指數短線回彈，散裝航運業者上演補漲行情
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山富(2743)
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9.93
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解封後的報復性旅遊商機想像空間大，市場買盤提前押注
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志信(2611)
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9.92
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航運需求熱絡帶動內陸運輸業務增加，營運維持高檔不墜
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榮運(2607)
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9.88
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集團金雞長榮航太登錄興櫃首日大漲逾六成，股價同步歡慶
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正德(2641)
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9.82
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海運供應鏈持續吃緊，公司新造節能環保船訂單達6艘
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高林(2906)
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9.79
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業內業外皆美，元月營收達8.23億元，創16年來單月新高
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威剛(3260)
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8.43
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NAND Flash報價提前翻揚，有利模組業者獲利及評價上修
製表：柯宗沅
2月18日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢原因
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地心引力(3629)
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6.90
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終止部分遊戲營運影響，1月營收僅1,638億元，年減67.16％
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貿聯-KY(3665)
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4.87
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外傳特斯拉遭監管機構對煞車問題展開調查，股價應聲重挫
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和益(1709)
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4.67
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農曆年後股價大漲近四成，外資終止連6日買超，拉回修正
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精材(3374)
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4.60
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大環境變數降低終端消費需求，公司對今年展望態度保守
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佳穎(3310)
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4.43
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早盤觸及波段高點，追價意願轉弱，回測5日均線支撐
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辣椒(4946)
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4.24
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利多出盡，加上月線扣抵高檔開始下彎，股價連5日收跌
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上曜(1316)
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3.64
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短空格局出現，失守季線，1月17日跳空缺口也遭封閉
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華景電(6788)
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3.64
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股價維持在半年線與200日均線間震盪，短期均線糾結
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鈺太(6679)
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3.52
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量縮價跌，修正技術指標過熱壓力，外資轉賣161張股票
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三福化(4755)
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3.15
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公司全年整體營運向好，短線在高檔震盪，守穩5日均線
製表：柯宗沅
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