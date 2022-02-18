2月18日一分鐘強弱勢股

和益(1709)

早盤觸及波段高點，追價意願轉弱，回測5日均線支撐

利多出盡，加上月線扣抵高檔開始下彎，股價連5日收跌

短空格局出現，失守季線，1月17日跳空缺口也遭封閉

上曜(1316)

股價維持在半年線與200日均線間震盪，短期均線糾結

三福化(4755)

3.15