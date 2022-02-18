2月18日一分鐘強弱勢股

2月18日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

佳龍(9955)

9.98

通膨升溫及烏克蘭局勢動盪，金價節節攀高，股價強勢噴出

易飛網(2734)

9.98

日本3月擬開放國門，台灣列入首波放行名單，旅行社歡慶

東鹼(1708)

9.94

化工及航運雙引擎發揮，營運全力衝刺，外資連2日力挺

四維航(5608)

9.93

農曆年後BDI指數短線回彈，散裝航運業者上演補漲行情

山富(2743)

9.93

解封後的報復性旅遊商機想像空間大，市場買盤提前押注

志信(2611)

9.92

航運需求熱絡帶動內陸運輸業務增加，營運維持高檔不墜

榮運(2607)

9.88

集團金雞長榮航太登錄興櫃首日大漲逾六成，股價同步歡慶

正德(2641)

9.82

海運供應鏈持續吃緊，公司新造節能環保船訂單達6艘

高林(2906)

9.79

業內業外皆美，元月營收達8.23億元，創16年來單月新高

威剛(3260)

8.43

NAND Flash報價提前翻揚，有利模組業者獲利及評價上修

製表：柯宗沅

2月18日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

地心引力(3629)

6.90

終止部分遊戲營運影響，1月營收僅1,638億元，年減67.16％

貿聯-KY(3665)

4.87

外傳特斯拉遭監管機構對煞車問題展開調查，股價應聲重挫

和益(1709)

4.67

農曆年後股價大漲近四成，外資終止連6日買超，拉回修正

精材(3374)

4.60

大環境變數降低終端消費需求，公司對今年展望態度保守

佳穎(3310)

4.43

早盤觸及波段高點，追價意願轉弱，回測5日均線支撐

辣椒(4946)

4.24

利多出盡，加上月線扣抵高檔開始下彎，股價連5日收跌

上曜(1316)

3.64

短空格局出現，失守季線，1月17日跳空缺口也遭封閉

華景電(6788)

3.64

股價維持在半年線與200日均線間震盪，短期均線糾結

鈺太(6679)

3.52

量縮價跌，修正技術指標過熱壓力，外資轉賣161張股票

三福化(4755)

3.15

公司全年整體營運向好，短線在高檔震盪，守穩5日均線

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組