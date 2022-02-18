外資連3買 電子權值股乏力 解封概念威風

俄烏政局再度緊繃，同時美國與俄羅斯之間氣氛也顯得僵硬，市場資金轉往避險標的，隔夜美股重挫、道指跌逾600點。台股「烏」雲密布，今日開跌18.1點、報18,250.37點，上午一度大跌170點、回測月線，最低下探至18,098.52點，解封概念拉抬及美期指開高，盤中跌幅逐漸收斂，順利站回18,200，終場下跌36.22點或0.2％，收18,232.35點，成交量縮至3,028.89億元。本周下跌78.59點或0.43％，周K翻黑。

今日外資（不含外資自營商）買超64.7246億元，投信買超11.6453億元，自營商買超10.6398億元，三大法人買超87億元。其中，外資連3日買超，累計至306.03億元；本月來累計買超91.96億元。

盤面上，航運股今日最勇，類股收漲逾4％，榮運（2607）、中櫃（2613）、志信（2611）、四維航（5608）高掛漲停；貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）急拉一波後收高。華航（2610）收漲逾2％、長榮航（2618）小漲0.57％。觀光股挾解封題材攀升，由鳳凰（5706）領漲、漲幅8.44％，夏都（2722）、雄獅（2731）、雲品（2748）、晶華（2707）、六福（2705）漲相佳。

電子權值股疲態全露，晶圓雙雄ADR齊跌，跌幅逾2至3％，台積電（2330）開低7元、報638元，最低至636元，收跌1.24％、報637元，5日線、10日線盡失；聯電（2303）開低走低，收跌1.29％、報53.7元。其餘如矽力-KY（6415）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、友達（2409）、瑞昱（2379）等多檔於盤下小跌。值得關注的是，ABF載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）抗跌。NOR Flash市況樂觀，記憶體股走堅，威剛（3260）、晶豪科（3006）勁揚，分別收漲逾7％、8％；華邦電（2344）、南亞科（2408）、宇瞻（8271）亦走揚。

今日主要資金流向偏重航運，較前一日增加9％之多；籌碼面部分，內外資同站買方，三大法人買超87億元。展望後市，群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，外資對台積電股價看法中性，代表指數向上空間不大，但伺機進場的資金也非常雄厚，故預期指數呈現區間震盪。

（時報資訊 廖小蕎）

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