別只買中鋼！專家推1種鋼鐵股漲勢可期

鋼鐵需求旺季到，下游回補庫存伴隨基本面轉強，業界多看好國際鋼價重回上揚格局，然而鋼鐵上下游品類繁多，並非每檔「鋼鐵人」都能實錘受惠。分析師指出，今年美中台基建商機最明確，鋼胚與條鋼族群受惠最大，除龍頭一貫廠中鋼之外，還有東鋼、中鋼構、春源、聚亨、豐興等11檔值得追蹤。

資深分析師陳唯泰認為，盤面上雖類股快速輪動，但若要著眼低檔轉強的族群，應以傳產股為多，其中，受惠通膨趨勢、主要國家擴大基礎建設的鋼鐵股，更是位階低、基本面佳的族群。

此外，中鋼甫開出3月內銷盤價，8大鋼品全面調漲，平均漲幅2.44％，不僅略高於預期，也是近半年來首度調價，等於替鋼市第2季景氣提前釋出正面訊息。

中鋼董事長翁朝棟就表示，盤價調漲主要是考量原料與生產成本上漲，並兼顧下游客戶接單競爭力，漲幅「順勢穩健又合宜」，並續看好第2季產業前景。

《今周刊》報導，陳唯泰就產業分類，認為鋼鐵大致可分成上游的鋼胚，中游的平板鋼、條鋼，以及不銹鋼等4類次產業。

其中，鋼胚是先將鐵礦砂製成燒結礦，送進高爐熔融成鐵水後精煉成大、小鋼胚及扁鋼胚，接著才能做成鋼棒及盤元。而鋼胚的產製成本與鐵礦砂、煤礦報價息息相關，前年起煤礦報價一路攀高，鋼胚的生產成本也跟著墊高，國內代表廠商為中鋼，威致也有部分產能生產小鋼胚。

平板鋼部分，則是將扁鋼胚透過軋延製成鋼板或鋼捲，而鋼捲可再精整成熱軋及冷軋鋼捲，主要用於汽車鐵板，相關廠商有中鋼、中鴻、燁輝、新光鋼、春源等5家。

條鋼是將小鋼胚軋製後成鋼棒及盤元，用於製作鋼筋及螺絲，主要應用於基礎工程及下游金屬件，相關廠商眾多，至少有中鋼、東鋼、中鋼構、春源、聚亨、豐興、沛波、高興昌、志聯、威致、海光、世紀鋼等12家。

至於以鋅、鎳、鋁為原料製成的不銹鋼，同樣易受國際報價影響，需求以房地產為大宗，大成鋼、華新、燁聯、允強、唐榮、燁興、彰源等為相關個股。

雖4大次鋼鐵產業今年各擁利多，像是房市與汽車需求回溫，有助不銹鋼、板鋼是況，但陳唯泰認為，基建應用面廣的鋼胚、條鋼，產業需求最明確，報價也最有撐。

雖綜觀來看，龍頭中鋼受惠最廣，但他也提醒，中鋼肩負照顧產業中下游的使命，當國際報價上漲時，報價反映常見遞延，因此股性較為溫和，較適合中長期持有。

反觀條鋼類股的股性可能較為活潑，隨國內商辦需求擴大，近期中南部房地產火熱，鋼筋、型鋼等鋼構建材不只需求暢旺，終端售價也會連帶走高。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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