長榮航太新兵帶勁 航運觀光點火衝 18檔夯

台股今（18日）加權股價指數收盤報18,232.35點，跌36.22點，跌幅0.20％，成交量為3,028.89億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計佳龍、東鹼、東凌-KY、易飛網等18檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以航運類股波動最大，上漲4.38％，半導體類股跌幅明顯，下跌0.95％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達7％的有12檔，前9名皆觸及漲停，依序為佳龍（9955）、東鹼（1708）、中福（1435）、四維航（5608）、同泰（3321）、志信（2611）、中櫃（2613）、榮運（2607）、高林（2906），其餘一檔為永固-KY（5546）。

上市股今跌幅超過2％的有13檔，跌幅前10名有貿聯-KY（3665）、和益（1709）、泰昇-KY（8480）、上曜（1316）、三福化（4755）、立積（4968）、富邦媒（8454）、良得電（2462）、興農（1712）、華園（2702），今日無跌停個股。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、新光金（2888）、長榮（2603）、華邦電（2344）、陽明（2609）、聯電（2303）、萬海（2615）、開發金（2883）、臺企銀（2834）。

上櫃有10檔9％以上漲幅，漲幅前9名觸及漲停，有東凌-KY（2924）、易飛網（2734）、陸海（5603）、李洲（3066）、山富（2743）、五福（2745）、正德（2641）、永利聯合（8080）、寶得利（5301），其餘有唐鋒（4609）。

今日上櫃有13檔股票有3％以上跌幅，跌幅前10名有南璋（4712）、地心引力（3629）、霈方（6574）、精材（3374）、欣大健康（4198）、佳穎（3310）、辣椒（4946）、叡揚（6752）、樂威科-KY（4154）、迎輝（3523），今日無跌停個股。

上櫃成交量前10名個股依序為鈺創（5351）、威剛（3260）、創惟（6104）、久陽（5011）、正德（2641）、元太（8069）、廣運（6125）、金益鼎（8390）、連展投控（3710）、合晶（6182）。

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