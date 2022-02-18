2/18盤中熱門焦點股

今（2/18）日熱門焦點股如下：

（1）不甩台股臉綠 觀光股解封飆漲停

不甩台股陰霾，觀光股持續受惠解封題材，人氣強強滾，旅行社如山富、五福飆上漲停，飯店股如晶華股價寫2年半新高，手搖飲股也迎來反彈復甦，餐飲股則力守紅盤。

解封題材連續2日激勵觀光股，今天盤中上櫃觀光股上漲約2％，上市觀光股也有1.3％的漲幅，為盤面人氣焦點。觀察個股表現，日本宣布3月1日起解除鎖國，激勵旅行社業者山富、五福今天股價飆漲停，易飛網漲幅近9％，鳳凰和雄獅17日漲停，盤中也分別有超過7％和5％的漲幅。

飯店股如晶華、夏都、六福、富野、寒舍、雲品全數力守紅盤，其中晶華股價盤中高點來到178元，漲幅逾5％，股價寫下2019年7月以來新高。

而受到各國解封題材激勵，在全球拓展版圖的手搖飲股六角、雅茗-KY股價也同步表態，約有7％左右的漲幅，六角並重返百元關卡。儘管餐飲股偏向內需概念，股價仍同步拉抬，路易莎咖啡上漲約3％、瓦城漲逾2％、亞洲藏壽司、豆府、王品則力守紅盤。

（中央社）

（2） 中鋼內銷盤價調漲 股價有撐

中鋼（2002）公布3月內銷盤價，八大項規格產品全面調漲，各鋼種價格每公噸上漲新台幣500-800元，符合市場預期，略高於下游預期，也是近半年來中鋼盤價首度反彈上漲。鐵礦砂價格回升至去年8月左右的水準，冶金煤價格維持高檔，BDI指數反彈上漲等因素都帶動煉鋼成本上漲。本土投顧法人認為短期鋼價已可落底，盤價止跌回升，鋼價可望有一波反彈上漲，中鋼營運短期可望落底，但預估今年獲利下滑，今年EPS估達2.80元，維持中鋼區間操作的投資建議，目標價37.0元，隱含漲幅逾4％。

中鋼周五股價穩住平盤35.55元。外資周四續賣超，春節後共買超3.56萬張。周五也將開出3月份盤價的中鴻（2014）盤中則小跌。

中鋼三月份各項鋼品月盤內銷基價調整金額：熱軋鋼板（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料）、熱軋鋼捲（一般料/API）、冷軋鋼捲（一般料）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）每公噸調漲800元，熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）、電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲（中低規/高規）每公噸調漲500元。

中鴻（2014）周五也將開出3月份盤價，市場人士指出，中鋼調漲價格後，中鴻可望順勢調漲價格之外，預期下游包括高興昌（2008）、春源（2010）、美亞（2020）、燁輝（2023）、盛餘（2029）、新光鋼（2031）等相關廠家，也會順勢反映成本，調漲相關產品價格。

本土法人認為，中鋼3月的內銷盤價順利以上漲開出，反映近期大陸及越南鋼廠的盤價調漲現況。熱軋鋼板、熱軋一般料、冷軋一般料每公噸上漲800元。電磁鋼捲每公噸上漲新台幣500元，熱浸鍍鋅鋼捲依用途不同每公噸上漲500~800元不等，整體漲幅符合預期。目前大陸的鋼鐵產量已經回升，鐵礦砂價格也回升至去年8月左右的水準，冶金煤價格維持高檔，BDI指數反彈上漲等因素都帶動煉鋼成本上漲，短期鋼價已可落底，鋼價可望有一波反彈上漲。

（ 時報資訊 葉時安 ）

（3）盤中熱門焦點股：

1.威剛（3260）：NAND Flash價格回升，美光現貨價揚25％+昨三大法人合計轉買超3008張，帶動盤初股價逆漲近4％。

2.台積電（2330）：昨獲三大法人聯手買超3066張，惟昨夜ADR隨美股大跌3.11％，影響盤初股價開低在638元、跌約1％。

3.大成鋼（2027）：元月業績創高+昨外資買超2553張，盤初逆勢小漲，續戰5日線。

4.聯嘉（6288）：基本面亮眼，外資連兩日擴大買超，盤初逆勢續漲逾1.5％，拚守30關。

5.東鹼（1708）：化肥、硫酸鉀行情看漲，昨三大法人聯手買超3786張，激勵盤初股價逆漲逾6.5％，逼近前高。

6.毛寶（1732）：國內疫情透升溫跡象，外資本周偏多操作，雖昨轉賣超，但今盤初股價仍彈升近1.5％，拚回5日線。

7.宇瞻（8271）：營運表現佳、外資連日擴大買超，激勵盤初股價漲約3.5％，衝上去年8月下旬來波段新高、達51.6元。

8.長榮航（2618）：台灣入境檢疫政策將放鬆，出國旅遊規劃「分階段鬆綁」，股價漲逾1％再創高。

9.華航（2610）：三大法人聯手買超逾十萬張，股價一度漲逾2％再創高。

10.長榮（2603）：運費居高不下，人氣續旺，股價漲逾1％維持高檔整理。

11.晶華（2707）：觀光股挾「解封」預期，股價漲逾3％。

12.易飛網（2734）：觀光股挾「解封」概念吸引買盤，股價續大漲攻頂。

13.晶豪科（3006）：去年獲利佳，第二季產業增溫，股價逆漲逾6％。

14.日月光投控（3711）：去年獲利佳，今年本業續看成長，外資連二天買超支撐股價。

15.力麗（1444）：集團手達德能源，投入建造位於彰化的海峽離岸風場，股價穩揚。

16.富采（3714）：外資持續賣超，股價續跌2.5％、失守90元。

17.聚鼎（6224）：與Littelfuse再簽5年供貨長約，挹注中長期營運動能，早盤聞訊漲近3.7％、站回短均、月線。

18.欣興（3037）：ABF載板需求強，國內外法人看旺今年營運，今早買盤拉抬、漲逾4％。

19.佳龍（9955）：避險需求高漲，國際金價再飆，推升其拉2根漲停。

20.新光金（2888）：擁轉機題材，外資昨擴大買超，早盤放量漲約3％。

21.建準（2421）：挾基本面優勢，吸引資金卡位，早盤漲逾4％、收復短均。

（３） 長榮集團小金雞闖興櫃！ 長榮航太盤中大漲逾八成

長榮集團再孵新金雞！長榮航太（2645）18日登錄興櫃，掛牌參考價為每股63元，受「重啟國門」題材激勵，早盤股價就強勢噴出，最高價直接突破百元大關，攻上115元，漲幅逾八成，截至11點30分成交量也已高達近5千張，成為18日興櫃成交量第二大之個股，僅次於北極星藥業-KY（6550）的逾5,374張。

長榮航太為國內規模最大之商用飛機維修廠商，服務客戶多達40多家航空公司，18日登錄興櫃市場，股價最高衝上115元，較掛牌參考價63元大漲82.54％，成交量也衝上4,749張。

法人看好，在疫情趨緩下，指揮中心有望於3月開始釋放政策利多，客機維修需求逐步回升，訂單已看至10年後，維修至第三季產線也全數滿載。

此外，長榮航以客運為主力，近期股價漲勢凌厲，轉投資小金雞長榮航太亦可望同步受惠，預料維修需求將隨著國境管制鬆綁增加，全年營收將較去年的96.16億元成長，重返百億大關可期。

長榮集團近年積極推動旗下公司上市，去年4月中旬由長榮鋼鐵打頭陣，目前股價已達55.7元，較承銷價上漲35.85％。

而如今長榮航轉投資長榮航太也掛牌興櫃，挾母集團奧援，市場也推估，以興櫃掛牌6個月後可申請轉上市之規範，加上作業時程約四個月，預期最快今年底至明年初，長榮集團就能集滿「長榮六寶」。

（工商時報 鄭郁平）

（４） 富邦媒獲外資喊買 股價不賞臉

灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）於2月17日舉行法說會，富邦媒110年每股盈餘為18.02元，再創歷年新高，由於台灣線上滲透率仍低，電商市場還有很大成長空間，富邦媒預估，今年營收年增可望逾20%，美系外資及歐系外資在法說會後最新報告分別給予富邦媒「建議買進」及「買進」評等，不過富邦媒今天盤中股價走弱。

全球通膨壓力顯現，各國央行升息腳步逼近，致使今年以來國際股市及台股震盪劇烈，高本益比個股股價多遭到大幅修正，且各大產業企業紛紛擴大電商平台銷售，加劇電商平台銷售競爭，引發市場疑慮，富邦媒今年以來股價表現不佳，最低曾跌至1050元，相較於歷史高價2190元，股價幾乎是腰斬，富邦媒公告110年財報後，於2月17日舉行法說會，說明今年度展望。

富邦媒表示，2021/2022年台灣線上滲透率預估為14%/15%，低於南韓的38%/41%、中國的27%/30%，且2021年第4季電商銷售成長率達19.2%，顯示台灣電商市場還有很大成長空間。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，110年合併營收達884億元，較109年成長31.5%，營運續攀高峰，EBITDA約49.92億元，年增64.5%；稅前盈餘為40.8億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為32.8億元，每股盈餘為18.02元，年增68.8%，其中110年第4季合併營收為268.7億元，較109年同期成長30%；EBITDA年增44%，達13.85億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為9.2億元，單季每股盈餘為5.04元，年增50%。

富邦媒預估，2022年營收年增有望超過20%，由於供應商議價能力提升，Take rate有望維持14%以上，營利率有望維持4.6%高檔水準。

富邦媒規劃2022年資本支出為38.6億元，包括第三座自動化物流中心建造、冷鏈貨車及電動車，預估2021年/2022年衛星倉總計30/50座。

在物流方面，富邦媒表示，旗下富昇物流設有自有車隊，自有物流2021年占比15%，2022年有望達20%，24小時到貨服務覆蓋率100%，公司也將持續投入縮短運送時間，以符合鮮食產品需要。

富邦媒法說會後，美系外資及歐系外資發布最新報告，其中歐系外資雖然給予富邦媒「買進」評等，但下調富邦媒2022年到2024年獲利預估3%到5%，並將目標價由1,920元下調至1,860元；美系外資則是維持「建議買進」評等，目標價為1,750元。

（時報資訊 張漢綺）

（５）精材今年營運保守 法人降價中立看

台積電旗下封測廠精材（3374）周四召開法人說明會，坦言今年營收與獲利成長有挑戰，展望保守，本土投顧法人預估精材2022稅後EPS為4.67元，投資評等建議維持在中立，目標價自158.50元調降至130.50元，周五股價帶量下挫逾5％，創下去年10月14日創下118.5元以來之四個月低點。

精材今年全年展望保守，法人表示，由於整體大環境因素，包括疫情持續影響人力短缺，進一步造成供應鏈失衡，加上高通膨及升息的壓力，不利製造成本，連帶降低終端消費需求。預估精材2022稅後EPS為4.67元。精材3D感測元件封裝和晶圓測試都集中在單一客戶，受單一客戶影響大，第一季3D感測需求及12吋晶圓測試業務進入淡季，而消費性感測器受限於上游晶片產能分配，封裝需求減少，僅車用感測器封裝需求年比維持穩定成長，精材元月營收為5.08億元，年減38.83％、月減14.81％，需求將在3月回升，首季為本年度營運低點，預估營收與獲利低於2021年同期，第二季可望回升。

精材預估今年資本支出將達3.0-3.4億元，年減59.62-64.37％，並持續投入研發提高中長期競爭力，其主要投入研發設備，並沒有大幅產能擴充。資本支出包括購買研發機台佔40％，廠務佔35％以及其他佔25％，如IT等。壓電微機電元件中段加工製程2021年已完成研發，2022年將配合客戶進行小量試產，客戶對該產品銷售深具信心，預期2023年將見到顯著的營收貢獻。精材也重啟12吋晶圓級後護層封裝（PPI），已進行半年，預計今年完成功能及可靠性驗證，公司看好車用感測元件長期發展，且車用客戶市佔率高，預期相關業務將持續成長，車用因為2020年基期低，所以2021年增31％，2022年持續穩定成長，成長幅度低於2021年。精材的業務都是以客製化專案為主，都得視客戶量產時程，因此營收變動幅度大。

（ 時報資訊 葉時安 ）

（６）健和興第1季可望優於去年同期 股價逆升

健和興（3003）因電動車相關零組件需求強勁，公司自結1月每股稅前盈餘為0.67元，健和興也樂觀看待今年第1季，健和興表示，今年第1季可望優於去年同期，全年亦不看淡，健和興今天早盤股價逆勢走高。

健和興以生產綠能電工、（電動）汽機車、家電端子及連接器產品為主，其中電動車部分，健和興產品涵蓋電動車與充（換）電系統產品充電槍等，並已成為美國知名電動車大廠供應商，而近幾年全球力推節能減碳，綠能及儲能需求強勁，亦帶動健和興應用於輸電系統及變壓系統的綠能/電工相關產品出貨暢旺。

受惠於各國廣建充電樁及美系知名電動車大廠銷售強勁成長，帶動健和興電動車相關產品出貨持續放量，健和興1月合併營收達4.3億元，年增逾10％，為歷年同月新高，營業淨利為9468萬元，較去年同月成長12.45％；單月稅前盈餘為1億378萬元，較年增35.71％，單月營業淨利、稅前淨利均創歷年同月新高，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.67元。

健和興表示，第1季營運看起來樂觀，有望比去年同期好，如無意外，全年營運成長可期。

（時報資訊 張漢綺）