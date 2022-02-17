記憶體掌半導體多頭兵符 10檔齊高歌

威騰（WD）與鎧俠（KIOXIA）在日本合資的NAND Flash產線發生原物料污染事件後，產出損失造成供需差距縮小，NAND Flash報價有望提前翻揚，促使記憶體股在半導體族群低迷時刻接掌多頭兵符，華邦電（2344）等個股17日齊步走揚。

威騰在污染事件後開出漲價第一槍後，美光也通知供應鏈合約價調漲17～18％、現貨價漲幅更達25％以上，預計漲價效應3月初可全面反映，顯見事件影響比預期更大；後續則可觀察三星及海力士等其餘業者的動作。原先市場預期首季NAND Flash的報價將下跌8～13％，供需差距提前收斂後，趨勢科技也預估首季幅度將收斂至5～10％，第二季轉為上漲5～10％，有利模組業者的獲利及評價上修。

資深分析師連乾文表示，高需求、高供給一直是記憶體市況的正常現象，但不僅威騰發生污染事件，紫光也終止兩大記憶體建廠計畫，加上烏克蘭局勢生變，製造DRAM及Flash的微影製程原料氖的供應恐將受阻，供應端發生轉變，美光與海力士均獲法人機構調升評等。

記憶體報價提前回暖，國內三大記憶體製造廠南亞科、華邦電、旺宏17日股價齊揚外，商丞、鈺創、群聯、十銓、威剛、宇瞻、品安同步跟漲。

其中華邦電去年獲利繳出135.95億元新高成績，今年在缺料情況改善，產業供需可望平衡下，利基型DRAM與NOR Flash漲價行情可期，公司訂單能見度及市占率持續提升，近期獲三大法人同步力挺，股價17日最高來到36.45元，挑戰去年7月14日的長黑日K棒。

業者指出，去年因供應鏈瓶頸及晶片缺貨，庫存墊高，去年下半年起逐步進行去化與調整，今年又有DDR5及新版CPU進入初期量產帶動記憶體的加速升級，整體報價有望逐步止穩。但全年需求還未完全明朗，短線價格變化態度保守，應到3月後才會有比較明確的前景展望。