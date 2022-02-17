三大法人撿便宜 投信連13買

台股17日中午因市場傳出俄烏開火，大盤從大漲近百點急速45度角下跌，更一度翻黑，三大法人隨即趁機撿便宜，再度連袂買超201.34億元，為今年以來第二大手筆，拉抬加權指數尾盤小漲37點，收在18,268點。投信買超仍不停歇，已連續13日買超，累積達342億元，刷新史上第二高連買金額紀錄。

俄烏戰事消息紛雜，才剛因俄國撤軍傳言而使危機暫時解除，17日中午又傳出烏克蘭武裝部隊向烏東親俄地區的「盧甘斯克人民共和國」發射迫擊砲彈、手榴彈等，美股期貨聞聲急殺，也拖累台股從原先大漲99點瞬間拉回，最低觸及18,190點，所幸在買盤拉抬下，尾盤回穩，守住18,200點關卡。

外資17日繼續回補、買超台股現貨156.62億元，總金額創一個月以來新高，但對期貨淨空單增加1,023口、至16,447口；買進個股方面，航空雙雄仍是優選，華航獲買超24.56億元居冠，長榮航則獲買超7.49億元居第九，另有包括華邦電、台積電、長榮、旺宏、聯發科、華通、聯電、群聯等，並列外資前十大青睞股。

投信近日力挺台股、連買不停歇，進一步觀察，其連買13日以上、且累計金額3億元以上者，有包括世芯-KY、祥碩、華邦電、南亞科、廣達、瑞鼎、仁寶、開發金、華碩、聯強、南亞、兆豐金、宏碁、台灣大、英業達、中鋼等。

凱基投顧董事長朱晏民表示，地緣政治牽動股市表現，短線將隨消息上上下下，但依過去經驗看來，即使真的開打，開戰前波動將加劇，但一兩個月後就會收復；現階段焦點仍在於，市場對通膨與升息的預期，特別是位處高檔的油價，恐隨俄烏兩國衝突走升，連帶影響上述兩數據走勢，使市場觀望、緊盯發展，但值得留意的是，經濟基本面並不差，但在升息的預期下，高本益比股價受衝擊程度大。

華南投顧董事長儲祥生也認為，戰事並非關鍵，更重要的是盤面結構，以及升息、產業獲利等表現。現階段以航空、貨櫃輪較為強勢，唯有如IC設計等電子股也能同步表現，對台股才能加分，並以美股的反彈馬首是瞻。